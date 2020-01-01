Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
|08:50 22.07.2020
|Вірменія
У Вірменії заявили, що Збройні сили Азербайджану атакували бойову позицію Анвах на північному сході Вірменії. В Баку спростували цю інформацію.
Про це повідомила прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян, передає НВ.
«Сьогодні о 22:30 в напрямку позиції Анвах (Безстрашний) підрозділу спеціального призначення противника зробили черговий напад. Підрозділи вірменських ВС відбили атаку супротивника, завдавши йому значних втрат », - написала Степанян.
Вона додала, що, за попередніми даними, з азербайджанської сторони є втрати, а з вірменської немає.
У Міністерстві оборони Азербайджану спростували інформацію про атаку на вірменський пост.
«Ніякої нової атаки в тому напрямку з нашого боку не було. Навпаки, на нашій ділянці державного кордону зберігається спокій, у нас немає ніяких втрат», - заявив начальник прес-служби Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.
Нагадаємо, 12 липня в Товузском районі між військовослужбовцями Вірменії та Азербайджану спалахнув бій.
В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.
В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану.
Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни понесли втрати , в тому числі серед вищого військового керівництва.
Своєю чергою Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Вірменію і Азербайджан припинити конфлікт і почати його деескалацію.
Ще на цю тему:
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
Ескалація на кордоні Азербайджану та Вірменії: Баку заявляє про загибель цивільного
Азербайджан заявив про загибель генерал-майора і начальника артилерії у боях з Вірменією
Задержан бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян