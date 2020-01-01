У Вірменії заявили, що Збройні сили Азербайджану атакували бойову позицію Анвах на північному сході Вірменії. В Баку спростували цю інформацію.

Про це повідомила прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян, передає НВ.

«Сьогодні о 22:30 в напрямку позиції Анвах (Безстрашний) підрозділу спеціального призначення противника зробили черговий напад. Підрозділи вірменських ВС відбили атаку супротивника, завдавши йому значних втрат », - написала Степанян.

Вона додала, що, за попередніми даними, з азербайджанської сторони є втрати, а з вірменської немає.

У Міністерстві оборони Азербайджану спростували інформацію про атаку на вірменський пост.

«Ніякої нової атаки в тому напрямку з нашого боку не було. Навпаки, на нашій ділянці державного кордону зберігається спокій, у нас немає ніяких втрат», - заявив начальник прес-служби Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

Нагадаємо, 12 липня в Товузском районі між військовослужбовцями Вірменії та Азербайджану спалахнув бій.

В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.

В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану.

Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни понесли втрати , в тому числі серед вищого військового керівництва.

Своєю чергою Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Вірменію і Азербайджан припинити конфлікт і почати його деескалацію.