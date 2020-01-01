Штаб навчань Sea Breeze розгорнули в «трансформері»
|10:30 22.07.2020
|Україна
Штаб навчань Sea Breeze 2020 розгорнули в «трансформері» – командно-штабній машині з кузовом змінного об’єму.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Використання подібної техніки дозволяє бути не прив’язаним до стаціонарних пунктів управління, що у разі активних бойових дій є цілями для знищення противника у першу чергу.
Також це дозволяє розгорнути необхідну інфраструктуру у будь якій точці за короткий термін – весь процес триває близько півгодини.
Минулого року року фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки перевірили якість нової командно-штабної машини з кузовом змінного об’єму на базі Богдан-63172.
КШМ зовні нічим не відрізняється від звичайного 20-тонного контейнера. Він має конструкцію трансформера: його складові частини розкладаються в ширину праворуч і ліворуч від основного кузова й встановлюються на опори.
Стіни всередині обшиті сандвіч-панелями, що значно поліпшує теплоізоляційні властивості, а підлога встелена ковроліном.
Ця машина має стаціонарні системи життєзабезпечення:
обігрівач, кондиціонер
фільтровентиляційну установку
телекомунікаційне обладнання (дає змогу швидко розгорнути локальну мережу зв’язку)
генератор і акумулятор
Завдяки цьому вона здатна працювати не лише від промислової мережі. У разі її виходу з ладу — від акумулятора (мінімум дві години), а якщо вичерпається і його ресурс — запускається дизель-генератор.
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