Штаб навчань Sea Breeze 2020 розгорнули в «трансформері» – командно-штабній машині з кузовом змінного об’єму.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Використання подібної техніки дозволяє бути не прив’язаним до стаціонарних пунктів управління, що у разі активних бойових дій є цілями для знищення противника у першу чергу.

Також це дозволяє розгорнути необхідну інфраструктуру у будь якій точці за короткий термін – весь процес триває близько півгодини.

Минулого року року фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки перевірили якість нової командно-штабної машини з кузовом змінного об’єму на базі Богдан-63172.

КШМ зовні нічим не відрізняється від звичайного 20-тонного контейнера. Він має конструкцію трансформера: його складові частини розкладаються в ширину праворуч і ліворуч від основного кузова й встановлюються на опори.

Стіни всередині обшиті сандвіч-панелями, що значно поліпшує теплоізоляційні властивості, а підлога встелена ковроліном.

Ця машина має стаціонарні системи життєзабезпечення:

обігрівач, кондиціонер

фільтровентиляційну установку

телекомунікаційне обладнання (дає змогу швидко розгорнути локальну мережу зв’язку)

генератор і акумулятор

Завдяки цьому вона здатна працювати не лише від промислової мережі. У разі її виходу з ладу — від акумулятора (мінімум дві години), а якщо вичерпається і його ресурс — запускається дизель-генератор.