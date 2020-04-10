Парламент Молдови не зміг відправити у відставку уряд, очолюваний прем'єр-міністром Іоном Кіку, оскільки більшість депутатів проголосували проти вотуму недовіри Кабміну.

Про це повідомляє TV8, передає Укрінформ.

"Вотум недовіри проти уряду Іона Кіку не набрав необхідної кількості голосів для відставки кабміну", - йдеться в повідомленні.

За відставку уряду проголосували 46 депутатів, а необхідно набрати 51 голос.

Відзначається, що проти відставки Кабміну проголосували депутати Партії соціалістів і Демократичної партії. Незалежний депутат Олександр Олійник утримався. За відставку уряду проголосували депутати PAS, DA, Pro Moldova, Şor - всього 46 голосів.

Нагадаємо: 16 липня фракції партії Платформи DA і PAS ініціювали вотум недовіри уряду Кіку. Опозиція заявила, що він не справляється з управлінням ситуацією в країні, пандемічною кризою і викликаними нею економічними складнощами.