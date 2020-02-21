Парламент Болгарії проголосував проти вотуму недовіри уряду на чолі з прем’єр-міністром Бойко Борисовим на тлі антиурядових протестів, що тривають у країні.

Про це повідомляє The Sofia Globe, передає Укрінформ.

"Постанова про вотум недовіри уряду прем’єра Бойко Борисова, яку ініціювала опозиційна партія соціалістів на основі незадовільної боротьби з корупцією, була провалена під час голосування у Народних зборах Болгарії 21 липня», - йдеться у повідомленні.

Проти постанови проголосували 124 депутати, за – 102, ще 11 утрималися. Для оголошення вотуму недовіри уряду було необхідно проголосувати 121 із 240 парламентаріїв.

Зазначається, що це вже було п’яте голосування щодо вотуму недовіри болгарському парламенту, яке соціалісти ініціювали з початку нового скликання Народних зборів у 2017 році.

Як відомо, в Болгарії вже понад тиждень тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести. Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.