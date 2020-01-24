Палата представників США ухвалила законопроєкт із санкціями проти Nord Stream 2

09:40 22.07.2020   Росія

Нижня палата Конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт щодо фінансування потреб оборони наступного року, який передбачає санкції проти російського "Північного потоку - 2", а також другої нитки "Турецького потоку".

Голосування відбулося в вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

За проєкт закону проголосувало 295 конгресменів, у тому числі представників Республіканської партії, проти висловилися 125 законодавців. Загальний оборонний бюджет США передбачений законопроєктом у 2021 фінансовому році, становить $740,5 мільярдів.

Документ серед іншого містить вимоги щодо скасування назв американських військових баз, які отримали імена конфедератів, що було прийнято на хвилі масових протестів у США проти расової дискримінації. Президент Трамп виступав проти таких вимог і обіцяв ветувати документ, якщо він надійде йому на підпис у такому вигляді. Однак голосування у вівторок в Палаті представників підтвердило настрої законодавців подолати вето президента.

Як повідомлялося раніше, у понеділок конгресмен-респубілканець Світ Вормак повідомив, що перед загальним голосуванням оборонного бюджету США на 2021 рік Палата представників схвалила поправку з новими санкціями проти компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2" та "Турецького потоку".



Ще на цю тему:

16:48 16.07.2020
Позиція ФРН щодо "Північного потоку 2" залишається незмінною, незважаючи на заяви Помпео - представник уряду Німеччини
18:41 06.07.2020
Данія дозволила добудову "Північного потоку-2"
13:48 26.06.2020
"Північний потік - 2": уряд Німеччини розглядає можливість спільної відповіді ЄС на санкції США
18:41 12.06.2020
У Німеччині побоюються, що санкції США щодо "Північного потоку-2" вдарять по держорганах
19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
08:43 21.05.2020
Суд Євросоюзу відхилив позов Nord Stream 2 щодо норм газової директиви
17:30 19.05.2020
"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув до порту Німеччини
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
15:21 03.02.2020
У січні "Газпром" лише частково використав оплачені потужності української ГТС
17:21 24.01.2020
Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
Всі новини країни
Греція Греція
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
11:45 22.07.2020
Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова
20:15 21.07.2020
Роскошная яхта шейха Катара прибыла на греческий остров / Фото
Всі новини країни
Грузія Грузія
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
11:15 21.07.2020
ЮВО: Российские танкисты в Абхазии выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
Всі новини країни
Росія Росія
16:41 22.07.2020
Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії
15:30 22.07.2020
Посли ЄС вперше схвалили санкції проти ГРУ РФ за кібератаки – журналіст
14:44 22.07.2020
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
12:44 22.07.2020
Росія почала демонстративні військові навчання поруч з українським кордоном
Всі новини країни
Румунія Румунія
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
09:50 22.07.2020
Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними
15:45 21.07.2020
У Туреччині кажуть: Свята Софія буде відкрита як для туристів, так і для віруючих
Всі новини країни
Україна Україна
20:50 22.07.2020
Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я
20:45 22.07.2020
Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
20:30 22.07.2020
Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
20:15 22.07.2020
Артилерійський бій на Sea Breeze: катери стріляли по швидкісних цілях
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд