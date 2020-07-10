Державна Дума Росії 21 липня ухвалила у другому читанні законопроєкт, що прирівнює відчуження територій Росії до екстремістської діяльності.

Про це повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту, передає Крим.Реалії.

Зазначається, що 22 липня законопроєкт розглянуть у третьому остаточному читанні.

Раніше спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що після набрання законом чинності, відповідальність поширюватиметься і на тих, хто перебуває за кордоном. Зокрема, він вказав на українських політиків, які роблять заяви щодо анексії Криму та його деокупації.

Термін позбавлення волі за порушення територіальної цілісності може скласти від 6 до 10 років. Адміністративні штрафи за заклики до такого порушення визначені у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальна відповідальність за публічні заклики буде наступати у випадку повторного правопорушення протягом одного року.

У липні 2014 року, через кілька місяців після анексії Росією українського Криму, до російського кримінального законодавства внесли зміни, що посилюють відповідальність за «публічні заклики до сепаратизму». Зокрема, за заклики з використанням засобів масової інформації, в тому числі інтернету, встановили покарання до п’яти років позбавлення волі.

Згодом ця стаття дала привід для переслідування кримських журналістів і активістів, які не визнають анексію півострова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала цей законопроєкт. Вона зазначила, що, відповідно до документа, «в зону ризику потрапить кожен, хто скаже, що Крим – це Україна».