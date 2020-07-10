Российские корабли в Керчи могут не достроить из-за санкций – военный эксперт
|11:01 22.07.2020
|Крим
Строительство двух вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций.
Такое мнение в эфире Крым.Реалии высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
«Таких кораблей раньше не строили ни в России, ни в СССР… Это может стать долгостроем и даже недостроем, поскольку опыта постройки таких кораблей в Керчи нет никакого. Строительство в Крыму также может оказаться неудачным вариантом, поскольку иностранцы вряд ли захотят участвовать в этом, даже китайцы», – отметил эксперт.
По словам Фельгенгауэра, завод «Залив» также не обладает необходимым опытом и оснащением для выполнения проектов.
«Авианесущие корабли в советское время строили в Николаеве, а в Керчи ничего похожего не делали. Честно говоря, в техническом смысле это авантюра. Конечно, в городе появятся дополнительные рабочие места, в экономическом плане это хорошо», – заключил Фельгенгауэр.
Президент России Владимир Путин 20 июля прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.
Как сообщается по завершению строительства они получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило о том, что общая сумма контракта на строительство двух вертолетоносцев – около 100 миллиардов рублей, водоизмещение одного корабля составит 25 тысяч тонн при длине около 220 метров.
Ще на цю тему:
Оккупанты провели противолодочные учения в Черном море
Россия перебросила в оккупированный Крым бомбардировщики Су-24М
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ России "уничтожили" корабль условного противника
Оккупанты усилили авиацию ЧФ РФ прицельно-навигационными комплексами
Генштаб ВС РФ проинспектировал ход мероприятий внезапной проверки боевой готовности на Черноморском флоте
В оккупированном Крыму войска ЮВО РФ проводят «контрольные занятия»
Оккупанты развернули на полигоне «Опук» полевой командный пункт
Оккупанты проверили авиацию на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы
Корабли оккупационного флота вышли в море по сигналу «Тревога»