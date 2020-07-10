Строительство двух вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций.

Такое мнение в эфире Крым.Реалии высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

«Таких кораблей раньше не строили ни в России, ни в СССР… Это может стать долгостроем и даже недостроем, поскольку опыта постройки таких кораблей в Керчи нет никакого. Строительство в Крыму также может оказаться неудачным вариантом, поскольку иностранцы вряд ли захотят участвовать в этом, даже китайцы», – отметил эксперт.

По словам Фельгенгауэра, завод «Залив» также не обладает необходимым опытом и оснащением для выполнения проектов.

«Авианесущие корабли в советское время строили в Николаеве, а в Керчи ничего похожего не делали. Честно говоря, в техническом смысле это авантюра. Конечно, в городе появятся дополнительные рабочие места, в экономическом плане это хорошо», – заключил Фельгенгауэр.

Президент России Владимир Путин 20 июля прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.

Как сообщается по завершению строительства они получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило о том, что общая сумма контракта на строительство двух вертолетоносцев – около 100 миллиардов рублей, водоизмещение одного корабля составит 25 тысяч тонн при длине около 220 метров.