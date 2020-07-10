У окупованому Севастополі зупинять рух катерів через репетиції російського параду
|10:10 22.07.2020
|Крим
У окупованому Севастополі 22, 23 і 24 липня перекриють рейд через Севастопольську бухту через репетицію параду до Дня військово-морського флоту Росії.
Як повідомляє підконтрольний Кремлю уряд міста, катери і пороми не ходитимуть: 22 липня з 16:00 до 18:30, 23 липня з 09:00 до 13:00 24 липня з 09:00 до 13:00, передає Крим.Реалії.
Зазначається, що на цей час департамент транспорту і розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя організовує роботу компенсаційних автобусів.
День військово-морського флоту Росії відзначається щороку в останню неділю липня. В анексованому Севастополі в цей день проходить військово-морський парад.
Генасамблея ООН у грудні 2019 ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.
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