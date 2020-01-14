Міжнародний суд ООН продовжив Росії термін подачі відповіді на позов України
|09:30 22.07.2020
|Україна
Міжнародний суд ООН продовжив на чотири місяці термін подачі Російської Федерації відповіді на позов "Україна проти Росії". Причиною такого рішення стала пандемія COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба суду, передає РБК-Україна.
Наголошується, що подачу судового позову продовжили з 8 грудня поточного року до 8 квітня 2021 року.
При цьому зазначається, що 8 червня Росія попросила суд продовжити строк подання контрмеморандуму на рік, "пояснюючи, що обмеження з-за пандемії COVID-19 призвели до труднощів і пов'язаних із цим затримок у підготовці".
У свою чергу, Україна у листі від 22 червня виступила проти продовження терміну подання документа Росією.
Зазначимо, що Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму.
Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.
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