Міжнародний суд ООН продовжив Росії термін подачі відповіді на позов України

09:30 22.07.2020   Україна

Міжнародний суд ООН продовжив на чотири місяці термін подачі Російської Федерації відповіді на позов "Україна проти Росії". Причиною такого рішення стала пандемія COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба суду, передає РБК-Україна.

Наголошується, що подачу судового позову продовжили з 8 грудня поточного року до 8 квітня 2021 року.

При цьому зазначається, що 8 червня Росія попросила суд продовжити строк подання контрмеморандуму на рік, "пояснюючи, що обмеження з-за пандемії COVID-19 призвели до труднощів і пов'язаних із цим затримок у підготовці".

У свою чергу, Україна у листі від 22 червня виступила проти продовження терміну подання документа Росією.

Зазначимо, що Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстрілі житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму.

Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.



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