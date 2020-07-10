Нардеп розповів, чи хоче Зеленський відновити водопостачання до окупованого Криму
|09:15 22.07.2020
|Крим
Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення водопостачання з материкової України до окупованого Росією Криму.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.
"Я проти, - так лаконічно президент Зеленський щойно відповів на моє питання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав депутат.
У коментарях до допису Яременка запитали про думку президента щодо виступів артистів, що виступали на півострові: чи можна їм гастролювати на материковій Україні. У відповідь нардеп заявив, що не став би питати про таке Зеленського.
"Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента", - запевнив він.
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