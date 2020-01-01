Росія провокувала болгарський корабель на Sea Breeze 2020

08:01 22.07.2020   Україна

Росія провокувала болгарський військовий корабель «Бодри» на міжнародних навчання Sea Breeze 2020.

Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на власні джерела.

Під час відпрацювань маневрів, на болгарський корабель по радіоефіру вийшов російський патрульний корабель Берегової охорони ФСБ Росії з вимогою покинути район перебування.

Командир російського військового корабля називав перебування «Бодри» у визначеному районі провокацією, а сам район – «виключною економічною зоною Росії». Також він акцентував на те, що цей район зараз є закритим.

Інформація, про те що Росія перекриває райони «внахлест» локаціям проведення навчань Sea Breeze 2020 звернув увагу керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко:

Ділянки помічені зеленим – перекриті Румунією, рожеві – Туреччиною обведені жовтим – перекриті Україною, зеленим – Болгарією. Ті що не перекриті червоним – закриті Росією.

Тобто військовий корабель, що бере участь у навчаннях та може одночасно перебувати у двох закритих районах – один з яких в рамках навчань, а в іншому випадку – Росією з метою провокації.



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