Володимир Зеленський не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним у Криму. Український лідер це може зробити за однієї умови. У разі деокупації півострова Росією та виводу військ така зустріч може відбутися.

Про це 21 липня повідомив керівник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передає ASPI news.

Лідери держав можуть зустрітися за цієї умови. На відповідній церемонії мають зняти російський прапор та підняти український стяг. Це відбудеться у зв’язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим півостровом.

Про готовність російської сторони провести таку церемонію невідомо. Президент Путін нещодавно відвідав Крим. Це було пов'язано з будівництвом військових кораблів на підприємствах півострова.

Росія продовжує подальше змінення військової присутності на українській території. Кремль ігнорує усі міжнародні норми та закони. Росія порушує правила співпраці між країнами.