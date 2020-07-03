Чубаров звинуватив світову спільноту у заохоченні Путіна до агресії

08:30 22.07.2020   Крим

Агресія Росії виникає через небажання провідних країн засудити дії президента РФ Володимира Путіна. Поблажливе ставлення до війни проти України спонукає до подальшої ескалації. Кремль продовжить незаконні дії проти своїх сусідів.

Про це 21 липня повідомив у Facebook керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає ASPI news.

Політик назвав й можливу причину подорожі російського лідера. Поїздка Путіна на територію окупованого півострова могла бути пов’язана із будівництвом військових кораблів у Криму.

Чубаров зазначає, що Путін демонструє світу різке відношення до норм та законів міжнародного права. Він зазначив, що також своєю поїздкою той хоче зробити "певні меседжі" жителям РФ для підвищення популярності.

Політик вже звернувся до міжнародних організацій з вимогою відреагувати на дії та рішення російського президента. Він закликав вжити додаткових і жорстких дипломатичних, економічних і політичних заходів.

Як повідомлялося раніше, що Путін звинуватив владу Україну у фінансовій підтримці інших областей за рахунок Криму, який нібито не дотувався та виробляв більше за інших. Також він заявив, що анексія Криму викликала між Росією та Україною не конфлікт, а "політичні розбіжності".

 

 



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