У Криму кожен десятий політв’язень - громадський журналіст

08:15 22.07.2020   Крим

Зі ста кримських політв'язнів кожен десятий засуджений - це громадський журналіст. Ще один з них перебуває у Криму під домашнім арештом.

Про це в Укрінформі на пресконференції повідомила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

"Зі 100 кримських політв'язнів - 77 кримські татари, 37 політв'язнів знаходяться на території Криму, а 63 - на території Росії. 42 людини вже отримали вироки від 4 до 19 років позбавлення волі. Зі 100 осіб 10 - цивільні журналісти. Кожен десятий політв'язень - це громадянський журналіст", - повідомила Печончик.

За її даними, ще один цивільний журналіст на даний момент знаходиться не в місцях позбавлення волі, а перебуває під домашнім арештом.

"Це люди, які переслідуються через їхню громадянську, правозахисну, журналістську діяльність, через їх релігійні і політичні погляди і підтримку України", - наголосила голова Центру прав людини.

В цілому, додала вона, кримськими правозахисниками зареєстровано близько 350 випадків порушення прав журналістів і блогерів.

"Сюди входить ряд кримінальних і адміністративних справ, як мінімум, - вісім випадків фізичного насильства над журналістами та нападу на них, затримання представниками парамілітарних груп, а також не менше 40 обшуків, 18 допитів, 48 випадків захоплення або пошкодження техніки та чотири випадки заборони в'їзду кримським журналістам до Криму з боку окупаційної влади ", - повідомила Печончик.

Крім того, за її словами, відомо про 30 випадків погроз, 18 випадків цензури та блокування українських онлайн-видань, захоплення телевізійних і радіочастот і майже 100 випадків перешкоджання в зйомках.

Правозахисниця акцентувала, що за даними міжнародної організації Freedom House, Крим є однією з "найгірших територій в світі для роботи журналістів".

 МЗС України оголосив про запуск довгострокової кампанії по захисту 11-ти активістів, які є громадськими журналістами та стрімерами “Кримської солідарності”. Серед них Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемелемінов, Ернес Аметов та Амет Сулейманов.



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