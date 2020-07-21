У парламенті Британії опублікували звіт щодо втручання Росії в політику країни

20:45 21.07.2020   Росія

Розвідувальний комітет парламенту Британії оприлюднив звіт щодо втручання Росії у політику країни, публікація якого тривалий час відкладалася.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Комітет зазначає, що Росія під керівництвом Владіміра Путіна перетворилася з потенційного партнера у реальну загрозу, і численні спроби поліпшити клімат відносин між РФ і Заходом не мали істотного впливу.

"Видається на те, що Росія розглядає Британію як одну з основних західних цілей для своєї розвідки: хоча ми можемо і не відчувати такої загрози, як країни, що межують з РФ, за даними свідків ми перебуваємо одразу за США і НАТО у будь-якому списку пріоритетів. Швидше за все, це через тісні зв’язки Британії і США і той факт, що Британія розглядається як головний на Заході центр антиросійського лоббі" - йдеться у тексті звіту.

Звіт покриває різні аспекти російської загрози для Британії: кіберпростір, дезінформація і вплив, російських експатів, а також оцінює, яким чином британські урядові структури реагували на загрози.

При цьому додатки до звіту лишилися неопубліковані з огляду на триваючий характер російської загрози.

Звіт стверджує про гідні довіри докази спроб втручання Москви у референдум 2014 року про незалежність Шотландії, однак зазначає, що неможливо довести, що такі спроби були у 2016 році під час кампанії референдуму про вихід з ЄС. При цьому в комітеті зазначають, що уряд був занадто повільний у визнанні існування загрози.

"Нам не була надана будь-яка пост-референдумна оцінка спроби втручання Росії. Ця ситуація різко контрастує з тим, як США повели себе після звинувачення у втручанні Росії в президентські вибори 2016 року, де оцінка розвідки була зроблена протягом двох місяців після голосування" - йдеться у звіті.

Зазначається, що ступінь російського впливу на Brexit "важко, якщо не неможливо" оцінити.

На думку комітету, уряд повинен "назвати і затаврувати" Росію, коли буде встановлено, що вона стоїть за хакерськими атаками або іншими спробами кібератак.

Також у комітеті стверджують, що міністри повинні займатися дипломатією, щоб гарантувати, що союзники зроблять те ж саме.

"Хоча Британія повинна мати свої власні оборонні та наступальні можливості, вона також повинна бути готова очолити міжнародні дії. Уряд повинен використовувати свої дипломатичні відносини для вироблення загального міжнародного підходу, коли мова заходить про шкідливу кіберактивність Росії" - йдеться у звіті.

Документ також згадує, що росіяни, які мають "дуже тісні зв'язки"з Владіміром Путіним,"добре інтегровані в британське ділове, політичне і соціальне життя" і висловлює стурбованість про їх можливий вплив на роботу парламенту.

Що стосується впливу на вибори, то в звіті робиться висновок, що британська система голосування в значній мірі лишається здоровою, а розвідка була поінформована про спроби втручання.

Загалом уряд закликає уряд до негайних дій – потрібне нове законодавство, щоб дати розвідувальним службам інструменти, необхідні їм для боротьби з "цим дуже вправним противником".

Варто зазначити, що звіт щодо впливу Росії був готовий ще минулого року, однак його публікація кілька разів відкладалося, зокрема, у зв’язку з позачерговими виборами у грудні 2018 року, що викликало критику на адресу уряду Бориса Джонсона.



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