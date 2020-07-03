По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 18 - 20 прошли следующие мероприятия:

1. В рамках второго этапа внезапной проверки боевой готовности войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению тактических и тактико-специальных учений, а также к проведению контрольных занятий.

Проверка уровня боевой подготовки личного состава соединений и воинских частей проводится на территории более 20 общевойсковых, авиационных и морских полигонов ЮВО по новой методике. Нормативы по специальной, огневой и тактической подготовке представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ будут приняты у военнослужащих и подразделений сразу после совершения маршей в назначенные районы.

Так, на общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области развернуто более 50 учебных мест, включая директрисы для стрельбы из вооружения боевой техники, танкодромы и автодромы для проверки профессиональных навыков водителей и механиков-водителей танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, специальных машин и бронеавтомобилей.

Стрелки, разведчики, гранатометчики и снайперы сдадут нормативы по огневой подготовке из штатного вооружения на специальных стрельбищах. Для приема зачетов по специальным дисциплинам – инженерной, медицинской, тактической подготовкам, защите от оружия массового поражения и другим предметам боевой подготовки оборудованы специальные поля и городки.

Все военнослужащие с момента прибытия в составе механизированной колонны на полигон выполнят зачетные упражнения на нескольких учебных точках, последовательно перемещаясь от одной к следующей в составе подразделений или групп специалистов.

Получив оценки за выполнение контрольных упражнений, подразделения в составе тактических групп проведут тактические либо тактико-специальные учения.

2. Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе контрольного занятия, которое прошло в рамках внезапной проверки, применили комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ» и обеспечили переправу войск через реку в горах Кабардино-Балкарии.

Ранее инженерно-саперная воинская часть общевойскового объединения ЮВО была поднята по тревоге, затем в составе механизированной колонны совершила марш в районы выполнения специальных задач.

В ходе основного этапа проверки военные инженеры навели мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2.

Также военнослужащие соединения сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.

3. С военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) проведено учение в рамках внезапной проверки боеготовности на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Северной Осетии и на Кубани.

Подразделения РЭБ отработали задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах, нанесли радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Для выполнения задач были задействованы новейшие комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех «Житель» и другие.

В полевых условиях специалисты выполнили развертывания комплексов РЭБ, их маскировку, организовали охрану и оборону, а также осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Также специалисты РЭБ исказили навигационное поле в районе сосредоточения тактических групп, задействованных в ходе внезапной проверки, и сделали средства наведения высокоточного оружия условного противника «слепыми» при подготовке авиационного удара.

4. По плану второго этапа внезапной проверки боевой готовности войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению тактических и тактико-специальных учений, а также к проведению контрольных занятий.

Свыше 70 мероприятий проверки уровня боевой подготовки соединений и воинских частей стартовали на территории более 20 общевойсковых, авиационных и морских полигонов ЮВО. Кроме того, зачеты по знанию нормативов специальной, огневой и тактической подготовки представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ будут приняты у личного состава соединений и воинских частей вблизи пунктов их постоянной дислокации на приказарменной учебно-материальной базе.

Всего в рамках внезапной проверки в войсках ЮВО стартовало 12 батальонных, 10 ротных двусторонних тактических учений с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, а также 7 тактико-специальных учений с подразделениями специальных войск.

Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности на Кубани, Старополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через русло рек Волга в Волгоградской области и Лаба в Краснодарском крае отработают специалисты железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черноморского Флота и Каспийской флотилии проведут батальные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье с применением бронетранспортёров БТР-82АМ в Дагестане и Крыму.

На тактическом учении расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнят практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения передового отряда аэрозольного применения радиационной, химической и биологической защиты в рамках ротного тактического учения выполнят аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области

Инженерные штурмовые и саперные подразделения проведут в Ростовской области тактико-специальные учения по разведке местности и уничтожению диверсионных групп противника, занявших оборону в населенных пунктах.

5. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности уничтожили незаконные вооружённые формирования (НВФ) на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

По замыслу учения разведчики обнаружили сосредоточение НВФ в горно-лесистой местности.

Морские пехотинцы совершили высадку штурмовым способом из транспортных вертолётов Ми-8, блокировали противника в месте сбора, связав его боевыми действиями.

Основные силы батальона, совершив марш на боевой технике с выходом в тыл противника, окончательно разгромили НВФ. Огневую поддержку морским пехотинцам обеспечивали ударные вертолёты Ми-35.

На учение было привлечено более 700 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы 2С12 «Сани».

При выполнении поставленных задач морским пехотинцам пришлось также преодолеть минно-взрывные заграждения, разминировать участок дороги.

6. Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожила в горах Северной Осетии условного противника при проведении учения в рамках внезапной проверки боеготовности соединения.

Мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими подразделениями отработали ряд задач по поиску, блокированию противника в горах и уничтожению огнем из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», систем залпового огня «Торнадо-Г» и гранатометов РПГ-7В.

На учение было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Для создания реальной боевой обстановки было использовано более 200 различных статических и динамических мишеней.

7. Оперативно-тактические ракетные комплексы ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани, в рамках тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности выполнили электронные пуски по береговым целям условного противника.

Боевые расчеты пусковых установок «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО отработали учебно-боевые задачи, действуя в едином разведывательно-ударном комплексе с артиллерийскими подразделениями объединения ЮВО.

В ходе розыгрыша тактического эпизода учения ракетчики предотвратили захват черноморского побережья морским десантом условного противника. «Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники в момент выгрузки на берег с десантных кораблей.

Ранее дивизионы ОТРК «Искандер-М» совершили марш в район общевойскового полигона ЮВО, расположенного в Краснодарском крае. На полигоне ракетчики оборудовали основные и запасные стартовые позиции, выполнили их маскировку, организовали систему управления с мотострелковым и артиллерийским соединениями 49-й армии ЮВО.

8. Более 30 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) будут задействованы для обеспечения тактических учений различного уровня в рамках внезапной проверки боевой готовности мотострелковых тактических групп общевойсковых объединений ЮВО.

Экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО обеспечат действия войсковых подразделений тактического воздушного десанта.

Кроме того, на контрольных занятиях по проверке боеготовности войск будут задействованы штурмовые подразделения инженерных войск и разведывательно-ударные комплексы батальонных и ротных тактических групп.

Более 70 двусторонних ротных и батальонных тактических и тактико-специальных, летных и морских учений станут итогом внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО. Учения и контрольные занятия пройдут на территории более 30 полигонов, расположенных в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных кругов, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

9. Медицинский отряд специального назначения окружного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боевой готовности развернул полевой медицинский пункт в Северной Осетии.

Военные медики развернули современный пневмокаркасный полевой медицинский пункт с новейшим оборудованием и системой жизнеобеспечения в Моздокском районе республики.

В полевых условиях военные медики отрабатывают учебные мероприятия по проведению карантинных мероприятий, эвакуацию и лечению больных, вопросы оказания медпомощи по всем видам травм и ранениям разной сложности. Эвакуационные действия отрабатываться с использованием новейшего многофункционального эвакуационно-транспортировочного устройства. Оно позволяет в любых условиях провести реанимационные действия с помощью дефибриллятора и подключить пострадавших к аппарату искусственной вентиляции легких во время эвакуации.

Первые результаты учений показывают высокую готовность медицинского спецотряда к действиям по предназначению в любой точке мира.

10. Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках внезапной проверки боевой готовности войск военного округа, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) общевойсковых объединений ЮВО. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

По требования командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, полевые командные пункты оборудованы с применением опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств», – приказал генерал армии Александр Дворников.

После отражения атак условного противника, командующими объединениями были приняты решения на смену позиций ПППУ.

11. Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу «тревога» в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции.

В ходе тактико-специального учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов. Личный состав успешно выполнил учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье от нападения условного противника.

Учение зенитчиков проводится в рамках внезапной проверки боевой готовности воинской части. Подразделения зенитно-ракетных войск отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.

12. Подразделения соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в рамках внезапной проверки боеготовности провели дезинфекцию военных объектов мотострелкового соединения в Ростовской области.

Личный состав соединения РХБЗ ЮВО был поднят по сигналу «тревога», после чего одно из подразделений совершило марш на общевойсковой полигон «Кадамовский». В полевых условиях рота РХБ защиты провела специальную обработку объектов и боевой техники подразделений мотострелковой дивизии ЮВО.

Для специальной обработки военнослужащие задействовали новейшие КДА комплексы и универсальную станцию специальной обработки УССО для аэрозольной дезинфекции транспорта и средств индивидуальной защиты. Также применили специальные автомобили АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки ТМС-65 для обеззараживания зданий, сооружений и прилегающей к ним территории на полигоне.

В апреле текущего года личный состав соединения РХБ защиты соединения ЮВО, в рамках противодействия распространению COVID-19, выполнял работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

13. Войска и силы Южного военного округа (ЮВО) приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.

В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа. На 30 полигонах в регионах Северного Кавказа, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке.

На занятия привлечены экипажи танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», минометов большой мощности «Тюльпан», «Малка» и другой военной и специальной техники. Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» на Ставрополье и Кубани выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях.

Контрольные занятия завершатся проведением более 70 тактических, тактико-специальных учений различного уровня и контрольных занятий.

14. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершили многокилометровый марш на полигон «Дальний» d и отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, после чего заняли оборону в заданном районе.Lfutcnfyt

В мероприятиях боевой подготовки задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

Мотострелковый батальон, усиленный артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями, в ходе совершения марша в заданный район был атакован диверсионным отрядом условного противника. Целью нападения условных диверсантов был захват военной техники и пленение командира подразделения. В результате оперативных действий боевого охранения колонны, эффективной организации оборонительных действий подразделения и сосредоточенного огня по огневым точкам противника, атака диверсантов была отражена.

15. Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках внезапной комплексной проверки боевой готовности приступили к подготовке маневренной обороны на полигоне «Тарский» в Северной Осетии.

Мотострелки были подняты по тревоге и скрытно выдвинулись в указанный район и приступили к подготовке системы оборонительных рубежей и позиций, отработке вопросов ведения маневренной обороны в горах.

В ходе активной фазы учения батальон будет отражать наступление условного противника во взаимодействии с артиллерийскими, огнеметными подразделениями и средствами ПВО при поддержке штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Всего в проверке боевой готовности соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

16. Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках внезапной проверки боевой готовности войск военного округа, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) общевойсковых объединений ЮВО. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

По требованию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, полевые командные пункты оборудованы с применением опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств», – приказал генерал армии Александр Дворников.

После отражения атак условного противника, командующими объединениями были приняты решения на смену позиций ПППУ.

17. Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, отразили удары условного воздушного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М2», были подняты по сигналу «Тревога». Совершив 150-километровый марш на общевойсковой полигон, зенитчики отработали задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет.

Кроме того, военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательную группу и отразили атаку ударных дронов.

В мероприятиях проверки боевой готовности принимают участие более 1 тыс. военнослужащих соединения и задействовано свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

18. Группа спецназа соединения Южного военного округа (ЮВО) предотвратила прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации в Краснодарском крае.

Применив комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», станции ближней разведки СБР «Фара» спецназовцы вскрыли перемещение условных диверсантов в горной местности и вступили с ними в бой.

В ходе выполнения задач по защите командных и полевых пунктов управления в рамках внезапной проверки боевой готовности были отработаны задачи патрулирования местности, организация засад и «секретов», совершение налётов и захват пленных.

В роли условного противника в ходе учений выступила группа разведки соединения специального назначения, задачей которой был захват аэродрома и условное выведение из строя летательных аппаратов «противника».

19. В Ростовской области экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) заступили на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке на Юге России в рамках проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего внезапной проверки боеготовности войск (сил) ЮВО.

Подразделения совершили марш в назначенный район, где выполнили задачи по развертыванию и маскировке полевого подвижного пункта управления, ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности с использованием комплексов «Красуха-С4», «Красуха-2О, «Житель», «Борисоглебск».

Также специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.

В мероприятиях внезапной проверки задействовано более 500 военнослужащих и около 250 единиц специальной техники подразделений РЭБ ЮВО.

20. Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4 армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на Юге России, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

21. Ротная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) заняла оборону стратегически важного моста в Северной Осетии в рамках комплексной проверки боевой готовности.

Мотострелки совершили марш на военной технике по трассам общего назначения, для перевозки гусеничной техники была применена «траловая группировка». После чего они провели инженерное оборудование района обороны моста. Подразделения завершили подготовку к отражению вероятного нападения диверсантов условного противника, которые будут пытаться подорвать мост через реку Терек в Северной Осетии.

22. В рамках внезапной проверки боевой готовности ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш на военной технике и выполнили электронные пуски с неподготовленных стартовых позиций.

По замыслу проверки, подразделения ракетного соединения в назначенном районе выполнили условные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командным пунктам. Решение поставленных задач боевые расчеты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, расположенных на удалении более 100 км. от пункта постоянной дислокации.

Особое внимание в ходе проверки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанный район, маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

23. Надежную систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов создали в Южном военном округе (ЮВО) на полигонах в регионах Северного Кавказа, Юга России и Закавказья. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил ЮВО.

Для гарантированной защиты от нападения с воздуха на ближних рубежах, задействованы подразделения ПВО: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла». Специалисты РЭБ оборудовали посты радиоразведки и подавления, применив станцию помех «Житель» и комплекс РЭБ «Красуха-С4», что позволило создать надежную многоуровневую комплексную защиту.

Система создана на основе опыта современных вооруженных конфликтов, внедрена в программу боевой подготовки войск (сил) ЮВО и позволяет обеспечить защиту командных пунктов от беспилотников условного противника.

24. Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) организовали круговую оборону аэропорта Беслан в Северной Осетии в рамках выполнения задач внезапной проверки боевой готовности.

Мотострелки, танкисты и минометчики были приведены в полную боевую готовность и совершили марш к аэродрому на штатной военной технике по трассам общего назначения. При этом в целях сохранения дорожного покрытия для перевозки гусеничной техники были применены специальные военные тралы.

Военнослужащие отработали задачи по подготовке маневренной обороны аэропорта Беслан, противодействию диверсионным группам условного противника.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Всего к проверке боевой готовности соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО привлечено более 6 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

25. Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, поднятые по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности совершили марш в район сосредоточения.

В полевых условиях личный состав артиллерийских подразделений выполнил инженерное оборудование лагеря, организовал его оборону от диверсионных групп и защиту от воздушных атак беспилотных летательных аппаратов.

Также артиллеристы оборудовали и замаскировали основные и запасные огневые позиции, после чего приступили к обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие соединения провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, а также организации каналов связи для взаимодействия между подразделениями.

Экипажи и боевые расчёты 152 мм самоходных артиллерийских орудий «МСТА-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» совершенствовали свои профессиональные навыки, направленные на слаженность действий в составе артиллерийских подразделений,

26. Личный состав мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа, поднят по учебной тревоге. Для доставки боеприпасов и вооружения в район сосредоточения был задействован вьючно-транспортный взвод.

Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы.

Особое внимание в ходе проверки боевой готовности уделено вопросам организации передвижения по горным тропам, а также взаимодействия между подразделениями различных родов войск.

К проверке боевой готовности привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

27. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к отработке задач в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники в составе подразделений совершили марши общей протяженностью около 100 км на полигон «Камышинский». В ходе выдвижения личный состав подразделений РХБ защиты отработал вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, а также мероприятия охраны и обороны колонн на марше.

В назначенном районе личный состав соединения, отработает вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Для этого в составе соединения на полигон прибыли станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки, а также разведывательные дозорные машины радиационной и химической разведки. Вся специальная техника РХБЗ оснащена аппаратурой, которая позволяет передавать в автоматическом режиме собранные данные в штаб округа.

Всего в мероприятии проверки боевой готовности соединения, которая продлится до конца недели, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано до 1 тыс. единиц тяжелой боевой и специальной техники.

28. В рамках внезапной проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО), проводимой в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

27. Свыше 20 полигонов Южного военного округа (ЮВО) задействуют для проведения более 70 учений различного уровня и контрольных занятий в рамках внезапной боевой готовности.

В тактических учениях на общевойсковых полигонах, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии, примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО.

Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожение незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности на Кубани, Старополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через русло рек Волга в Волгоградской области и Лаба в Краснодарском крае отработают специалисты железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черноморского Флота и Каспийской флотилии проведут батальные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье с применением бронетранспортёров БТР-82АМ в Дагестане и Крыму.

На тактическом учении расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнят практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения передового отряда аэрозольного применения радиационной, химической и биологической защиты в рамках ротного тактического учения выполнят аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области

Инженерные штурмовые и саперные подразделения проведут в Ростовской области тактико-специальные учения по разведке местности и уничтожению диверсионных групп противника, занявших оборону в населенных пунктах.

28. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожила объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.

Летчики применили навыки пилотирования авиационной техники в горной местности в ходе выполнения учебно-боевых задач по плану внезапной проверки боевой готовности.

В составе боевых звеньев экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

Для выполнения полетных заданий было задействовано 10 модернизированных штурмовиков.

29. Артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани" предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по сигналу «Тревога», приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

В ходе выдвижения в составе механизированной колонны к месту учения морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

30. Военнослужащие соединения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения поставили аэрозольные завесы на площади более 10 квадратных километров в целях обеспечения скрытного выдвижения отдельной мотострелковой бригады, приступившей к практическим действиям на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках внезапной проверки боеготовности.

Постановка аэрозольных завес выполнялась как в статическом положении, так и в движении. Кроме того, РХБ разведки оборудовали наблюдательные посты, провели замеры радиации в воздухе, грунте и воде, вели учет доз облучения.

Специалисты РХБ защиты также отработали вопросы специальной обработки вооружения и военной техники общевойсковых подразделений, вышедших из условной зоны заражения.

Для выполнения поставленных задач военнослужащие подразделений РХБ защиты задействовали машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, дезинфекционно-душевые установки (ДДУ-1) на базе автомобилей КамАЗ и термодымовую аппаратуру ТДА-2К.

17 июля с.г. отдельная бригада РХБ защиты ЮВО, дислоцированная в Волгоградской области, была поднята по тревоге. Выполнив комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности, соединение выдвинулось на полигон Прудбой в Волгоградской области, совершив 250-километровый марш на штатной технике.

31. Медицинские отряды специального назначения военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) выполнят лечебно-эвакуационные задачи в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.

Специальные медицинские подразделения задействуют в составе сводных отрядов ликвидации последствий кризисных ситуаций, сформированных в целях отработки учебных мероприятий по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных.

Помимо медицинских специалистов в составе отрядов проведут тактико-специальные учения подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и военной полиции.

32. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

33. Свыше 20 полигонов Южного военного округа (ЮВО) задействуют для проведения более 70 учений различного уровня и контрольных занятий в рамках внезапной боевой готовности.

В тактических учениях на общевойсковых полигонах, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии, примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО.

Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожение незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности на Кубани, Старополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через русло рек Волга в Волгоградской области и Лаба в Краснодарском крае отработают специалисты железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черноморского Флота и Каспийской флотилии проведут батальные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье с применением бронетранспортёров БТР-82АМ в Дагестане и Крыму.

На тактическом учении расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнят практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения передового отряда аэрозольного применения радиационной, химической и биологической защиты в рамках ротного тактического учения выполнят аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области.

34. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожила объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.

Летчики применили навыки пилотирования авиационной техники в горной местности в ходе выполнения учебно-боевых задач по плану внезапной проверки боевой готовности.

В составе боевых звеньев экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

Для выполнения полетных заданий было задействовано 10 модернизированных штурмовиков.

35. Артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани" предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по сигналу «Тревога», приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

В ходе выдвижения в составе механизированной колонны к месту учения морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

36. Военнослужащие соединения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения поставили аэрозольные завесы на площади более 10 квадратных километров в целях обеспечения скрытного выдвижения отдельной мотострелковой бригады, приступившей к практическим действиям на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках внезапной проверки боеготовности.

Постановка аэрозольных завес выполнялась как в статическом положении, так и в движении. Кроме того, РХБ разведки оборудовали наблюдательные посты, провели замеры радиации в воздухе, грунте и воде, вели учет доз облучения.

Специалисты РХБ защиты также отработали вопросы специальной обработки вооружения и военной техники общевойсковых подразделений, вышедших из условной зоны заражения.

Для выполнения поставленных задач военнослужащие подразделений РХБ защиты задействовали машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, дезинфекционно-душевые установки (ДДУ-1) на базе автомобилей КамАЗ и термодымовую аппаратуру ТДА-2К.

37. Медицинские отряды специального назначения военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) выполнят лечебно-эвакуационные задачи в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.

Специальные медицинские подразделения задействуют в составе сводных отрядов ликвидации последствий кризисных ситуаций, сформированных в целях отработки учебных мероприятий по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных.

Помимо медицинских специалистов в составе отрядов проведут тактико-специальные учения подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и военной полиции.

38. Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4 армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию.

38. Более 3 тыс. связистов Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боевой готовности организовали скрытое управление войсками на Северном Кавказе и Закавказье.

Военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы, где развернули радиостанции и организовали устойчивую радиосвязь по различным каналам на расстоянии более 1000 км.

В проверке боевой готовности задействовано около 600 единиц специальной техники связи, в их числе около 10 комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в начале года для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи ЮВО.

Также задействован телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут-2УС», благодаря которому была установлена устойчивая радиосвязь на передающие радиостанции, станции связи средней мощности Р-160-05, выполняющие роль ретрансляторов, цифровой комплекс связи, который был использован для создания закрытых каналов, а также для обеспечения видеотрансляций и сотовой связи.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5 – 3 раза, а дальность связи увеличилась в 2 раза.

39. Ракетное соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на Кубани, поднято по сигналу «Тревога» с применением оперативно-тактических комплексов ОТРК «Искандер-М» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Подразделения совершили марши в назначенные районы, выполнили мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных пусковых позициях, произвели их маскировку.

На марше военнослужащие отразили атаку условной диверсионно-разведывательной группы условного противника, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий.

Ракетное соединение выполнит учебно-боевые задачи в едином замысле внезапной проверки общевойскового объединения, сил 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота в районах черноморского побережья Кубани и Абхазии.

40. В рамках внезапной проверки артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по сигналу «Тревога», приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

41. Подразделения артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ингушетии, подняли по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Личный состав артиллерийского соединения выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получил оружие, технику и приступил к совершению маршей в районы выполнения учебно-боевых задач.

В дальнейшем на общевойсковых полигонах Северной Осетии военнослужащим соединений и воинских частей объединения предстоит выполнить тактические задачи с проведением этапов боевых стрельб.

По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и дивизионы РСЗО «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек 2С7М «Малка» артиллерийского соединения.

42. Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, были подняты по боевой тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности.

При получении команды на перевод в высшие степени боевой готовности береговые войска в составе батальона морской пехоты и ракетного дивизиона «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.

Личный состав берегового ракетного дивизиона КФл после занятия ракетных позиций отработает задачи боевого применения по обнаружению отряда десантных кораблей условного противника и уничтожению целей ракетным ударом двух пусковых установок, поддержку самоходных артиллерийских батарей, а также боевые задачи по противодесантной обороне побережья.

Корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств также вышли в море, для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средства воздушного нападения.

43. Реактивное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Астраханской области, оснащенное реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» калибра 300-мм, поднято по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

С получением сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности произведено оповещение и подъем личного состава по тревоге.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» в составе дивизионов совершают марш в назначенные районы на полигон Капустин Яр Астраханской области, где выполнят мероприятия по развертыванию, всестороннему обеспечению и подготовке к стрельбе и управлению огнем артиллерии.

В районах огневых позиций артиллеристам предстоит выполнить мероприятия по развертыванию комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных позициях и их маскировку.

Военнослужащие отработают поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника, используя имитируемые полноразмерные мишени, расположенные на дальностях от 40 до 60 км. Нанесение удара будет осуществляться с подготовленных позиций и в ходе совершения марша с выполнением противоогневых манёвров.

В ходе проведения мероприятий боевой готовности военнослужащие соединения отработают комплекс задач с многократной сменой огневых позиций, а также ведения контрбатарейной борьбы.

44. Личный состав воинских частей 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, поднят по сигналу «Боевая тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Мотострелковые и танковые подразделения выполнили мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получили оружие, боеприпасы и вывели боевую технику в район формирования колонн.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.