Названа дата вынесения вердикта по скифскому золоту из музея Крыма
|20:30 21.07.2020
|Крим
Решение по делу о скифском золоте огласят на судебных слушаниях 2 сентября.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Апелляционный суд Амстердама.
"Дата (слушаний по делу о скифском золоте - ред.) определена: 2 сентября 2020 года", - сообщили агентству в суде.
Решение должны были огласить 7 июля, но заседание в очередной раз перенесли.
Тогда Татьяна Умрихина, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, оставшуюся в 2014 году в Амстердаме, сообщила, что суд отложен на неопределенный срок из-за претензий украинской стороны к составу судей.
В феврале 2014 года коллекция четырех крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После аннексии Крыма Россией, в августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни оккупированному Россией Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
В 2016 году в Окружном суде Амстердама постановили, что коллекция должна быть передана Киеву, но это решение было оспорено. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу, пишет издание.
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