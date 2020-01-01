Шейх Катара, бывший премьер-министр Хамад бин Яссим бин Джабер Тани Аль Тани вновь прибыл на греческий остров Скиатос, чтобы провести здесь часть своего отпуска.

Г-н Аль Тани прибыл на Скиатос на своем «плавучем дворце», знаменитой роскошной яхте «Al Mirqab» длиной 133 метра, которая характеризуется, как одна из самых больших мегаяхт в мире. Роскошное судно шейха встало на якорь сегодня утром в бухте Марафа, награжденной в течение многих лет "Голубым флагом", напротив отеля "Скиатос Палас". Оно привлекло внимание общественности — местных жителей и туристов, которые любовались великолепным зрелищем, пишет издание Русские Афины.

Яхта «Al Mirqab» традиционно, на протяжении долгих лет, проводит несколько дней в Марафе на Скиатосе, поскольку остров является излюбленным местом отдыха шейха Хамада бен Яссима бен Джабера Аль Тани и его семьи. Шейх поддерживает отличные отношения с владельцем отеля "Скиатос Палас", а также с мэром Скиатоса Фодорисом Тзума, который удостоился чести быть приглашенным и посетил шейха в Дохе.

На яхте, где шейх находится вместе со своей семьей, были приняты все необходимые меры безопасности для здоровья. Пятидесяти членам экипажа были сделаны тесты на covid-19 перед тем, как судно пустилось в путь. Согласно информации, на нем есть постоянный медицинский персонал, а также молекулярный анализатор, позволяющий проводить постоянные проверки.

По соображениям безопасности для здоровья, согласно информации AПE-MПE, персонал шейха Аль Тани вежливо попросил руководителей побережья Марафа выделить им небольшую огороженную часть прекрасного песчаного пляжа, чтобы именитым гостям Скиатоса можно было спокойно плавать и наслаждаться красотами ландшафта, не опасаясь папарацци.

Стоит отметить, что плавучий дворец шейха Катара, длиной 133 метра, является шестой по величине яхтой в мире и одной из трех самых дорогих из когда-либо построенных. Судно имеет команду из 51 человека, 12 роскошных кают-люкс, два бассейна, вертолетную площадку, тренажерный зал, джакузи и кинотеатр.

Стоимость «Al Mirqab» составляет 300 000 000 евро. Она была построена в 2008 году в Германии и названа самой современной и роскошной яхтой того года. Внутри находится мебель ручной работы, диваны со множеством подушек, персидские ковры, мраморные полы, бронзовая фурнитура, а стены украшены картинами известных художников, в том числе, работами Ван Гога и Пикассо. Каждый люкс имеет собственную ванную комнату и балкон.

Во время своих предыдущих визитов на Скиатос шейх Хамад бин Яссим бин Джабер Аль Тани неоднократно посещал столицу острова, прогуливаясь по красивым аллеям старого города, обедал в знаменитых ресторанах и общался со знакомыми персонами, проживающими на Скиатосе.

Фото с сайта Новые Афины