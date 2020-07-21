Российские оккупанты в Крыму уничтожили уникальный природный объект / Фото
|20:00 21.07.2020
|Крим
В окрестностях оккупированного Севастополя одним из лучших и любимых среди как крымчан, так и туристов, диких пляжей была уникальная Немецкая балка в Каче.
Но сейчас этот уникальный природный объект полностью уничтожен. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, передает ghall.com со ссылкой на Информационный Навигатор.
На протяжении последнего времени из Немецкой балки под видом террасирования вывозилось большое количество грунта, который использовался для строек вблизи оккупированного Севастополя, а так же трассы Таврида.
В результате преступной деятельности оккупационных властей, уникальный природный объект был полностью уничтожен, а на его месте разместили автомобильную парковку.
Фото ИН
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