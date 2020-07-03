Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ России "уничтожили" корабль условного противника
|19:45 21.07.2020
|Крим
С расчётами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота России проведено учение по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря.
Учение прошло в рамках внезапной проверки боевой готовности, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе мероприятия комплексы «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.
Расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали ее и взяли на сопровождение.
В ходе учения ракетчики привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ударов по кораблю условного противника с выполнением электронных пусков ракет.
Роль корабля противника выполнял сторожевой корабль «Пытливый».
Во внезапной проверке принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации.
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