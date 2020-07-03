ВМФ РФ приступил к переоснащению СУ-24М на прицельно-навигационные комплексы СВП-24 «Гефест».

Такие устройства применялись на самолетах ВКС РФ в Сирии, и первыми новые прицелы получили Су-24М 43-го отдельного морского штурмового авиаполка в оккупированном Крыму в начале года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в минобороны РФ, передает flot2017.

По словам экспертов, СВП «Гефест» позволит неуправляемым бомбам попадать по малоразмерным целям, летчики могут атаковать как сухопутные, так и надводные цели и смогут взаимодействовать с наземными силами любой принадлежности: сухопутными войсками, силами спецопераций и ВДВ.

Планируется, что модернизированные Су-24М ЧФ РФ примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» в сентябре.

На данный момент в составе морской авиации четыре эскадрильи на самолетах с «Гефестом»: одна в составе 43-го отдельного морского штурмового полка (ОМШАП) в г. Саки (оккупированный Крым), одна — в 4-м ОМШАП в Черняховске Калининградской области и две эскадрильи входят в состав 98-го смешанного авиаполка (г.Мончегорск, Мурманская область).

Первыми обновленные Су-24М с «Гефестами» получил 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк в Крыму. С 2015 года полк начали перевооружать на новую технику. Су-24 были заменены на версию Су-24М. В состав части включили эскадрилью многоцелевых истребителей Су-30СМ. Они способны не только сбивать воздушные цели, но и наносить удары управляемым оружием по кораблям противника. В 2016 году из состава полка был исключен последний Су-24 в базовой конфигурации. Сейчас идет этап переоснащения подразделения на усовершенствованные Су-24М с «Гефестами», что усилит боевую эффективность и даст возможность полностью интегрировать авиацию ЧФ РФ в современные АСУ.