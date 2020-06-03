Миколаївське підприємство відремонтувало буксир “Marshall” / Фото
|19:15 21.07.2020
|Николаев
На судноремонтному підприємстві «Юг-Судоремонт» після ремонту було спущено на воду буксир Marshall.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на спільноту “Миколаїв – місто корабелів”.
На буксирі проєкту TG19 фахівцями підприємства було виконано унікальну термінову роботу – ремонт азимутальної гвинто-стернової колонки Rolls-Royce. Ремонт здійснено на замовлення компанії «Рейдовий термінал Конкорд».
Операції такої складності зазвичай виконуються виключно за участю та під наглядом виробника пристрою, однак цього разу через карантинні обмеження, нагляд здійснювався у віддаленому режимі. Представник замовника підкреслив високу якість та оперативність робіт фахівців «Юг-Судоремонт».
Фото з сайту НПП
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