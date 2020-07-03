Вересневе загострення: чи зважиться Путін на широкомасштабний наступ на Україну

18:30 21.07.2020   Росія

Спостерігачі ситуації бачать, що Москва починає дії, які або є підготовкою до чергової анексії, або елементом залякування України.

Найбільш правдоподібна дата можливої російської агресії – це вересень 2020, на який заплановані навчання "Кавказ 2020".

Таку думку висовив Богуслав Пацек, бригадний генерал, професор Ягеллонського університету, ексректор Національної Академії Оборони (Польща), пише Європейська правда.

Багато експертів, оцінюючи діяльність Росії, вже досить давно не очікують радикалізації на Донбасі і в Криму. Але може відбутися по-іншому.

Гібридна війна в Україні продовжується вже більше шести років. Світ вже до неї пристосувався і навіть перестав зауважувати, що там повсякчас гинуть люди.

Росія не злякалась ані міжнародної критики, ані санкцій. Вона крок за кроком послаблює Україну.

Анексуючи Крим, Росія готувалася до різних  можливих варіантів. Навіть до активного озброєного спротиву, яке, як показала історія, не сталося.

Але всього у Москві не могли передбачити.

Майже одразу після анексії Україна перекрила постачання води у Крим Північнокримським каналом.

Це спричинило досить загрозливу ситуацію для Криму – це головне джерело води для півострова. Наслідком послідовної позиції України ситуація з водою в Криму погіршується з року в рік і стає все більш драматичною.

Росіяни не змогли  успішно диверсифікувати постачання води на півострів. Якщо Дніпро не буде постачати воду каналом: треба очікувати поважну екологічну, а може навіть гуманітарну кризу.

Вода стала гібридним інструментом боротьби України у відповідь на гібридну агресію РФ.
 
Постійна засуха, відсутність води в Криму поставили Москву в тяжку ситуацію.

Москва готує різні сценарії і готова на те, щоб не тільки забезпечити постачання води в Крим, але й зробити черговий крок по відношенню до України і, може, одночасно по відношенню до НАТО, до якого Україна намагається вступити.

Наразі на Кримському півострові збільшується чисельність російських військ. Сучасний Крим – це потужний військово-морський флот, більше 30 тис. російських солдат, 2 військових летовища з сотнями літаків і гелікоптерів.

На додачу вздовж кордону з Україною розміщено біля 90 тис. солдат та 100 танків, кілька тисяч бойових машин, артилерійські системи.

Чи це тільки залякування України, щоб змусити її прийняти довгоочікуване Кримом і  Москвою рішення, чи вже скоро Україна і Європа будуть втягнуті в чергову фазу військових дій?

Мені здається, що зараз триває активна робота розвідки і дипломатичних служб Росії.

Путін шукає відповідь на питання: яка може бути можлива реакція України і Заходу, якщо Росія прийме рішення про  чергову анексію. І від цієї відповіді значною мірою залежить, яке рішення прийме Кремль.

З точки зору Москви - це найкращий час для агресії.

Захід паралізований вірусом і боротьбою з пандемією. Євросоюз поділений суперечністю інтересів, Франція і Німеччина обирають економічні пріоритети і зближуються з Росією.

Сполучені Штати роздирають протести, які накладаються на президентські перегони.

В 2014 році західний світ не розгледів загрози на Сході Європи, бо був зайнятий власними проблемами. Зараз ситуація майже така ж сама.

Якщо країни НАТО і Євросоюзу мають інформацію від своєї розвідки про можливу агресію Росії, вони мусять про це наголошувати і діяти тут і зараз, а не потім.

Бо потім може знову виявитися запізно.

Публікації в рубриці "Експертна думка" видання  Укрінформ не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.



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