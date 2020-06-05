ООН і ОБСЄ мають відправити в анексований Крим представників з прав людини - президент Швейцарії
|18:15 21.07.2020
|Крим
Швейцарія не визнає анексію Криму і вважає, що ООН і ОБСЄ мають негайно відправити на окупований півострів своїх представників з прав людини.
Про це заявила президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві за підсумками двосторонніх переговорів, повідомляє Укрінформ.
"Швейцарія не визнає анексію Криму і вважає, що ООН і ОБСЄ мають негайно відправити туди своїх представників з прав людини", - наголосила Соммаруга.
Вона також підкреслила, що Швейцарія постійно стежить за ситуацією на Донбасі і вітає звільнення полонених, що відбулися в останні місяці.
"Швейцарія також рада, що спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау із січня керує переговорами у Тристоронній контактній групі", - сказала Президент Швейцарської Конфедерації.
20-23 липня на запрошення Володимира Зеленського в Україні з державним візитом перебуває Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.
21 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою. Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу.
Очікується, що в межах візиту Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.
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