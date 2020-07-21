На озерах в районе города Саки, что находится на оккупированной территории полуострова Крым, отмечаются признаки надвигающейся экологической катастрофы в районе озёр Чокрак, Ковш и Буферного озера.

Как пишет ghall.com, об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, передает Информационный Навигатор.

Обмелевшие ранее озера в настоящее время стали причиной отталкивающего запаха, разносящегося на многие километры.

Кроме того, местные жители отмечают, что на озерах изменился цвет воды, которая приобрела не естественный оттенок.

Вероятно, что состав озёр изменился в связи с обмелением, либо по причине тех или иных сбросов, которые могли быть осуществлены в водоёмы. В любом случае специфический запах и резкое изменение цвета воды говорит о том, что эти озера могут в ближайшее время стать эпицентрами экологической катастрофы в районе Сак.

В свою очередь представители оккупационных властей на данную проблематику не реагируют.

Фото с сайта ghall.com