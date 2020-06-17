Просто денег нет: Минфин РФ запускает секвестр бюджета

17:45 21.07.2020   Росія

Тяжелую травму, полученную федеральным бюджетом в результате обвального падения нефтегазовых доходов, российские чиновники решили лечить частичной ампутацией расходной части казны.

Минфин России предлагает пустить «под нож» 10% бюджетных ассигнований по «незащищенным статьям» на 2021-23 гг, чтобы избавиться от дефицита, который в этом году может превысить 5 триллионов рублей, или 5% ВВП, пишет finanz.ru.

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы Минфина, сокращение расходов запланировано для более чем 50 статей бюджета, за исключением дотаций региональным бюджетам, расходов на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств (социальные пособия, пенсии военнослужащим, которые в отличие от гражданских пенсий платятся из федерального бюджета, а не из бюджета ПФР, и т.д.), на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам.

Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022-м - 1,892 трлн рубдей а в 2023 году - в 1,364 трлн рублей.

В сумме за три года поток бюджетных денег в экономику уменьшится на 4,684 триллиона рублей, или 4,2% ВВП. Это почти полностью компенсирует все деньги, которые будут выделены на план восстановления экономики в 2020 году (5 трлн рублей).

Минфин возвращается к старым рецептам, ставя во главу угла стабильность бюджета, в то время, как развитые страны увеличивают дефициты, чтобы поддержать бизнес, потребителей и рухнувший из-за пандемии спрос.

Изначальный проект федерального бюджета на 2021 год верстали в другой реальности: в него закладывали среднюю цену Urals в 56 долларов за баррель и средний курс доллара в 66,1 рубля.

В июле российская нефть продается в Европу дороже 40 долларов за бочку, но объемы экспорта - на минимуме с начала 2000х из-за сделки ОПЕК+, обязывающей Россию уменьшить добычу до уровней 18-летней давности.

В результате дорожающая нефть мало помогает правительству: в июне нефтегазовые доходы рухнули на 66% относительно прошлого года, а по итогам полугодия Минфин отчитался о дыре в бюджете в размере 955 млрд рублей.

Ее фактический размер, впрочем, вдвое больше: апрельский провал доходов кабмин профинансировал за счет разовых поступлений от сделки с акциями Сбербанка (1,2 трлн рублей), записав их в «доходы», а не в «источники финансирования дефицита». В мае Минэкономразвития оценило суммарную дыру в бюджетной системе (включая бюджеты регионов и социальных фондов) в 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей. Это больше размера Фонда национального благосостояния, где на 1 июля оставалось 7,9 трлн рублей ликвидных (не вложенных) средств.

В отличие предыдущих кризисов Минфин предлагает порезать в том числе и «священную корову» в виде расходов на оборону, уменьшив на 10% финансирование госпрограммы вооружений.

В закон о бюджете, принятый в прошлом году, заложено увеличение оборонных расходов - на 146 млрд рублей в 2021 году (до 3,246 трлн) и еще на 86,2 млрд рублей в 2022-м (до 3,332 трлн). Вместо этого ведомство Антона Силуанова предлагает сэкономить на производстве оружия.

Впрочем, как показывает опыт 5-летней давности, получить одобрение на такие шаги в Кремле крайне трудно. В бюджет-2016 Минфин изначально закладывал сокращение оборонных расходов на 165 млрд рублей, но Сергею Шойгу за одну ночь удалось добиться отмены этого решения.


Одновременно с десятипроцентным сокращением бюджетных ассигнований Минфин предлагает отказаться от индексации окладов госслужащих в 2021 году.

Так же Минфин действовал в 2014-17 гг, когда индексация для госслужащих приостанавливалась на три года. Затем в течение трех лет с 1 октября зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.



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