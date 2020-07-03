Объем ввода жилья в эксплуатацию в Крыму в первом полугодии сократился вдвое

17:30 21.07.2020   Крим

Объем ввода жилья в эксплуатацию в оккупированном Крыму за первое полугодие 2020 года сократился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом сообщила пресс-служба Крымстата, пишет Крыминформ.

«Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь – июнь 2020 года составил 46% от показателя соответствующего периода 2019 года (в целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства)», – говорится в сообщении.

В общей сложности в эксплуатацию сдано 178,9 тысячи кв. метров жилой площади, построено 1 708 новых квартир. «Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 154,9 тысячи кв. метров, в том числе 95,1 тысячи кв. метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства», – добавили в Крымстате.

Гражданами за счет собственных или заемных средств построено 1 273 жилых дома, из них на участках для ведения садоводства – 872.

Из-за введенных в республике ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции, на некоторое время была приостановлена работа строительных компаний. Кроме того, длительное время действовал запрет на завоз рабочих на стройки вахтовым методом.



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