ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) обратилось к владельцу потерпевшего крушение на одесском пляже «Дельфин» танкера-бункеровщика Delfi с требованием передать ей право подъема и удаления судна в связи с безуспешными попытками судовладельца сделать это самостоятельно.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, пишут Порты Украины.

Пресс-служба напомнила, что 18 июля утром судовладелец начал второй этап операции по подъему аварийного танкера Delfi. В течение нескольких часов были установлены дополнительные секции бонового заграждения, которое раскреплено вокруг судна и должно обеспечить надежную защиту. Первый круг боновой защиты оставлен на штатном месте, от носа до кормы со стороны палубы. Буксиры двух частных компаний, которые с целью скорейшего решения проблемы с танкером, участвовали в операции по его подъему, пытались выкренить корпус полузатопленного судна и поставить его на ровный киль. Однако, из-за просчетов подрядчика, попытка оказалась неудачной, — не хватило тягового усилия, оборвался кормовой трос, лопнул один понтон. Судовладелец приостановил операцию.

В воскресенье, 19 июля, судовладелец и подрядчик устанавливали причины неудачной попытки, осуществляли коррекцию расчетов, водолазы откачивали воду из кормового отсека и носового трюма и т. д. «Безуспешность первых попыток — присущее судоподъемам любой сложности явление, но в этом случае срок у судовладельца для подготовки был более, чем достаточным», — подчеркнули в АМПУ.

20 июля прошел предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса судовладельцу для подъема и удаления аварийного танкера.

«По оценке АМПУ, на сегодняшний день у подрядной организации, которая привлечена судовладельцем, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного завершения операции, и дело не в неудачной попытке. В этот же день ГП «Администрация морских портов Украины», осуществляя свои функции в соответствии с законом, направило судовладельцу требование передать АМПУ право на осуществление подъема и удаления судна, за счет судовладельца. Со стороны АМПУ в течение предыдущего периода осуществлены исчерпывающие мероприятия для самого быстрого решения проблемы», — указала пресс-служба.

Одновременно, АМПУ обратилась к капитану Одесского порта относительно предоставления отказа в очередном продлении срока подъема танкера, в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения.

АМПУ в июне заявляла об отсутствии у нее законных оснований для самостоятельного, от своего имени, подъема и удаления судна Delfi. Такое право (а не обязанность), в соответствии со ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, Администрация морских портов Украины получит лишь при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств, первым из которых является неподнятие судна его владельцем в срок, установленный капитаном морского порта, согласно статье 123 КТМ Украины.

Ранее АМПУ дважды — 31 марта и 17 июня — обращалась к судовладельцу с требованием передать права на подъем и удаление аварийного судна. Судовладелец ответил отказом.

Авария танкера-бункеровщика Delfi произошла 20-22 ноября 2019 года. Судно сорвало с якоря и отнесло на мель в акватории Одесского порта. Попытки взять судно на буксир успехом не увенчались. Экипаж в составе троих человек был эвакуирован. В результате аварии произошел разлив некоторого объема нефтепродуктов.

Владельцем танкера является компания Frio Fondo LP Corner Chambers, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представителями в Одессе — Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько.