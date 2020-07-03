Рассмотрение кассации на приговор по делу экс-депутата Крыма перенесли на сентябрь
|17:00 21.07.2020
|Крим
Рассмотрение кассации на приговор осужденного экс-депутата Крыма Василия Ганыша перенесли на 22 сентября.
Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Андрей Руденко.
Он сообщил, что в последнее время Ганыш находился в СИЗО, однако где он находится сейчас – в больнице или в изоляторе – неизвестно. Руденко сказал, что не знает причину переноса рассмотрения кассации.
Информация о переносе рассмотрения кассационной жалобы размещена также на сайте Верховного суда Украины.
Ранее адвокат сообщал, что у приговоренного киевским судом к 12 годам колонии бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша – проблемы со здоровьем, его периодически вывозят из СИЗО в больницу.
1 июля Прокуратура Автономной Республики Крыма сообщила о задержании Василия Ганыша. По информации ведомства, его поместили в СИЗО Киева. Адвокат Ганыша сообщил, что ранее осужденный находился под домашним арестом и не скрывался от следствия, а Прокуратура АРК «привела в действие приговор суда».
Еще 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.
Киевский апелляционный суд 30 января этого года оставил в силе приговор суда предыдущий инстанции, который признал виновным Василия Ганыша в государственной измене.
Суд посчитал, что экс-депутат 11 апреля 2014 года участвовал в голосовании за российскую «Конституцию Крыма» и выдвигался на выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года по российскому законодательству. Судейская коллегия решила, что таким образом Ганыш содействовал подрывной деятельности России в Крыму и совершил государственную измену. Точно так же действия Ганыша оценивала прокуратура.
Сам экс-депутат называет себя единственным депутатом, проголосовавшим против проведения «референдума о присоединении Крыма к России». Он говорит, что не голосовал за российскую «Конституцию Крыма», и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Ганыш подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет. Но говорит, что делал это по просьбе местного меджлиса, чтобы «оттянуть» голоса у кандидата от Компартии.
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