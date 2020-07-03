Армия Соединенных Штатов начала развертывание на немецком полигоне Берген-Хоне своих основных танков M1A2 Abrams перед вторым этапом учений DEFENDER-Europe 20.

Как пишет Информационное сопротивление, на танках в ходе маневров в полевых условиях проверят новые системы активной защиты, сообщает ресурс wartime со ссылкой на сообщение европейского подразделения армии США.

Помимо израильской системой активной защиты Trophy, прибывшие в Германию танки M1A2 Abrams оснащены также дополнительной защитой Abrams Reactive Armor.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса.

Если противотанковая граната или ракета угрожают танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте.

Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас.

Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV.

В феврале 2018 года Минобороны США сообщило о том, что в военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy для танков Abrams M1A, которых хватит для оснащения трёх танковых бригад. При этом в Минобороны США указывало, что первыми т.н. «ветровки» получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе. Стоимость контракта оценивалось в $193 млн.

Наличие двух систем защиты позволяет сделать танки Abrams сверхзащищённым на современном поле боя.

Фото с сайта ИС