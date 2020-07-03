На военные учения в Европе прибыли новейшие американские танки / Фото
|16:45 21.07.2020
|Росія
Армия Соединенных Штатов начала развертывание на немецком полигоне Берген-Хоне своих основных танков M1A2 Abrams перед вторым этапом учений DEFENDER-Europe 20.
Как пишет Информационное сопротивление, на танках в ходе маневров в полевых условиях проверят новые системы активной защиты, сообщает ресурс wartime со ссылкой на сообщение европейского подразделения армии США.
Помимо израильской системой активной защиты Trophy, прибывшие в Германию танки M1A2 Abrams оснащены также дополнительной защитой Abrams Reactive Armor.
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса.
Если противотанковая граната или ракета угрожают танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте.
Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас.
Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV.
В феврале 2018 года Минобороны США сообщило о том, что в военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy для танков Abrams M1A, которых хватит для оснащения трёх танковых бригад. При этом в Минобороны США указывало, что первыми т.н. «ветровки» получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе. Стоимость контракта оценивалось в $193 млн.
Наличие двух систем защиты позволяет сделать танки Abrams сверхзащищённым на современном поле боя.
Фото с сайта ИС
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