Треба враховувати: Росія прискорює розвиток артилерії / Фото
|16:30 21.07.2020
|Росія
Росія приділяє значну увагу розвитку нових артилерійських систем різних калібрів.
Ця тенденція має бути врахована сусідніми країнами, пише defence-ua.
Генеральний директор російського Центрального науково-дослідного інституту (ЦНДІ) "Буревесник" Георгій Закаменний повідомив, що на завершальних етапах випробувань знаходиться цілий ряд зразків бойової техніки, які будуть визначати вигляд Збройних сил РФ в найближчій і середньостроковій перспективі.
ЦНДІ "Буревесник" - головне підприємство Росії з розробки артилерійського озброєння, що знаходиться в складі концерну "Уралвагонзавод" держкорпорації "Ростех".
За словами Георгія Закаменного до нових зразків, розроблених фахівцями ЦНДІ "Буревесник", входять 57-мм зенітний артилерійський комплекс" Деривация ", 82-мм самохідний міномет "Дрок", 120-мм САУ "Флокс " на шасі броньованих автомобілів "КамАЗ" та "Урал ", 120-мм САУ "Магнолия" на шасі двуланцюгового гусеничного транспортера, 152-мм САУ "Коаліція" на гусеничному шасі і транспортно-завантажувальна машина до неї, а також 152-мм САУ "Мальва" з відкритою установкою артилерійської частини на автомобільному шасі.
"Випробування у складі броньованих машин різного призначення також проходять дистанційно-керовані гарматно-кулеметні модулі ", - перерахував Закаменний.
Перспективна 152-мм самохідна гармата 2С43 "Мальва" - одна з найновіших розробок. Це - складова частина російского ОКР "Набросок". Базове шасі - БАЗ-6010-027.
Нові артилерийські зразки у разі серійного постачання до російської армії значно підвищать її бойовий потенціал.
Самохідна 152-мм гаубиця 2С43 "Мальва"
Бойова машина піхоти БМП-3 з дистанційно керованим бойовим модулем ДУБМ-57
57-мм самохідний зенітний артилерійський комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"
120-мм самохідна гармата "Магнолия" на базі транспортера ДТ-30МП "Витязь"
82-мм самохідний міномет 2С41 "Дрок"
120-мм самохідна гармата 2С40 "Флокс"
Всі фото з сайту defence-ua
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