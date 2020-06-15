Росія приділяє значну увагу розвитку нових артилерійських систем різних калібрів.

Ця тенденція має бути врахована сусідніми країнами, пише defence-ua.

Генеральний директор російського Центрального науково-дослідного інституту (ЦНДІ) "Буревесник" Георгій Закаменний повідомив, що на завершальних етапах випробувань знаходиться цілий ряд зразків бойової техніки, які будуть визначати вигляд Збройних сил РФ в найближчій і середньостроковій перспективі.

ЦНДІ "Буревесник" - головне підприємство Росії з розробки артилерійського озброєння, що знаходиться в складі концерну "Уралвагонзавод" держкорпорації "Ростех".

За словами Георгія Закаменного до нових зразків, розроблених фахівцями ЦНДІ "Буревесник", входять 57-мм зенітний артилерійський комплекс" Деривация ", 82-мм самохідний міномет "Дрок", 120-мм САУ "Флокс " на шасі броньованих автомобілів "КамАЗ" та "Урал ", 120-мм САУ "Магнолия" на шасі двуланцюгового гусеничного транспортера, 152-мм САУ "Коаліція" на гусеничному шасі і транспортно-завантажувальна машина до неї, а також 152-мм САУ "Мальва" з відкритою установкою артилерійської частини на автомобільному шасі.

"Випробування у складі броньованих машин різного призначення також проходять дистанційно-керовані гарматно-кулеметні модулі ", - перерахував Закаменний.

Перспективна 152-мм самохідна гармата 2С43 "Мальва" - одна з найновіших розробок. Це - складова частина російского ОКР "Набросок". Базове шасі - БАЗ-6010-027.

Нові артилерийські зразки у разі серійного постачання до російської армії значно підвищать її бойовий потенціал.

Самохідна 152-мм гаубиця 2С43 "Мальва"

Бойова машина піхоти БМП-3 з дистанційно керованим бойовим модулем ДУБМ-57

57-мм самохідний зенітний артилерійський комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"

120-мм самохідна гармата "Магнолия" на базі транспортера ДТ-30МП "Витязь"

82-мм самохідний міномет 2С41 "Дрок"

120-мм самохідна гармата 2С40 "Флокс"



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