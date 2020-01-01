«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций» выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро.

Как отмечается в заявлении на веб-странице финансового института, сумма будет потрачена на ликвидацию социально-экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса, пишет Грузия.Online.

По словам вице-президента «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» Константина Лимитовского, кредит окажет правительству Грузии срочную финансовую и бюджетную помощь для эффективного реагирования на пандемию.