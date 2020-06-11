В понедельник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в закладке боевых кораблей для ВМФ России.

Речь идет о двух российских универсальных десантных кораблях-вертолетоносцев ближней и дальней морской зоны. Проект был разработан в ответ на запрет приобретения "Мистраль" в 2014 году, пишет РИА Новости.

Церемония закладки кораблей нового поколения прошла в Керчи на "легендарном судостроительном заводе "Залив", пишет издание.

Керченский судостроительный завод "Залив" был основан в 1938 году. Тогда он назывался Камыш-Бурунский судоремонтный и судостроительный завод. В ноябре 1941 года завод эвакуирован в Тюмень и Пермь. В апреле 1944 года, после освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков, завод был восстановлен в кратчайшие сроки.

Первой послевоенной производственной программой становится серия из девяти единиц сухогрузных барж проекта 411-бис грузоподъемностью 250 тонн каждая.

В 1950 году вступили в строй механический, трубомедницкий цеха, достроечная набережная, а в начале 60-х — первый блок корпусных цехов с комплексно-механизированными линиями, новый стапель, оснащенный кранами грузоподъемностью 2 тысячи тонн. В этот период завод приступил к реализации программы строительства нефтеналивных судов. Первый танкер имел дедвейт 1,5 тысяч тонн.

В 1964 году завод приступил к постройке танкеров водоизмещением 22 тысячи тонн, с раздельным спуском на воду носовой и кормовой частей судна и последующей стыковкой корпуса на плаву.

В 1966 году заводу присвоено наименование "Керченский судостроительный завод "Залив", а в 1968 году положено начало строительству сухого дока с установкой шести кранов грузоподъемностью 80 тонн и двух кранов грузоподъемностью 320 тонн.

За период с 1945 по 1980 год завод построил и сдал заказчику 800 судов и кораблей – среднетоннажных и крупнотоннажных танкеров, торпедных катеров, фрегатов, нефтяных платформ, противолодочных и сторожевых кораблей.

В начале 70-х годов на заводе началось строительство супертанкеров проекта 1511 "Крым". Супертанкер "Крым" — серия советских супертанкеров из шести паротурбоходов разработки ЦКБ "Балтсудопроект" 1973 года. Для предприятия этот проект стал одним из главных в его производственной биографии. Именно с постройки "Крыма" завод начал выпускать крупнотоннажные суда. Первое судно серии был спущен на воду в апреле 1974 года. В 1988 году на предприятии был сооружен первый в мире атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть". Это уникальное судно длиной более 250 метров способно принимать на борт около 1300 морских контейнеров международного стандарта и доставлять их в любую точку Арктики и Антарктики. "Севморпуть" по сей день выполняет грузоперевозки в Северном Ледовитом океане. Начиная с 1990-х годов, завод сократил производство и стал выступать в роли производителя корпусов гражданских судов без оборудования по заказам преимущественно Норвегии и Нидерландов.

В 2000 году "Залив" приватизировали за 1,5 млн долларов. Предприятие попало под контроль украинско-грузинского олигарха Давида Жвании.

В 2006 году завод выкупил крупный украинский бизнесмен Константин Жеваго. С 2007 по 2011 годы на "Заливе" строятся десять контейнеровозов и исследовательское судно "Polarcus Adira" (по заказу норвежской компании).

После аннексии Крыма Россией на "Заливе" идет "активное наполнение портфеля заказов и привлечение средств на модернизацию". За счет привлечения 1,2 млрд рублей на заводе реконструированы блок корпусных цехов №1, не работавший с 2011 года. Также восстановлена станция по производству кислорода и жидкого азота, модернизирован элетромонтажный цех, пишет издание.

Сегодня "Залив" может проводить практически весь спектр судостроительных и судоремонтных работ.

В конце 2014 года на "Заливе" были заложены два универсальных 145-метровых морских танкера для ВМФ России дедвейтом 12 тысяч тонн каждый. В 2015 году началось строительство кабельного судна "Свияга" и многофункционального аварийно-спасательного судна "Спасатель Ильин". В 2016 году заложены патрульные корабли "Павел Державин" и "Сергей Котов", малые ракетные корабли "Циклон", "Аскольд" и "Амур", в 2020-м – автомобильный грузопассажирский паром "Петропавловск".

Предприятие уникально тем, что имеет в своем распоряжении самый большой в России сухой док длиной 364 метра и шириной 60 метров.