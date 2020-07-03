В окупованому Криму помер батько Вадима Бектемирова - одного з кримських татар, затриманих російськими силовиками 7 липня.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність,пише Укрінформ.

«Сьогодні ввечері у віці 66 років залишив цей світ Бектемиров Заідін, батько Вадима Бектемирова... Він не зміг пережити арешт сина і брехню, яку поширили спецслужби», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вадим Бектемиров, якого затримали 7 липня, а наступного дня заарештували за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі, не зможе провести батька в останню путь і попрощатися з ним.

«Він отримає звістку про його смерть, перебуваючи в ув'язненні. Але поруч з його батьком буде весь наш народ, що сотні його синів», - наголошують правозахисники

Перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова повідомила у Facebook, що за попередньою інформацією причиною смерті Заідіна Бектемирова став серцевий напад.

«Заідін агьа щодня пас овець у полі, де сьогодні мертвим його знайшов сусід», - написала Джапарова.

Вона також згадала розмову двох старців, яку почула через кілька місяців після вторгнення Росії у Крим: «Вони говорили, що 2014 забрав багатьох кримських татар їхнього віку, які не витримали повернення дійсності, що знищила їхніх батьків, сім'ї разом з правом жити в Криму».

Батьки переживають страждання дітей в рази важче, констатувала Джапарова.

Як повідомлялося, 7 липня о 4-й ранку почалися масові обшуки в декількох регіонах Криму. За підсумками слідчих заходів окупантів, які пройшли в 13 будинках, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зиядинова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суф'янова Аліма, Хайретдинова Сейрана, Сізікова Олександра, Бектемирова Вадима, Муратова Зекір'ю.