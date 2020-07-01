В первом полугодии Николаевский порт сократил грузооборот на 6%

14:40 21.07.2020   Николаев

Николаевский морской порт в январе-июне 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% — до 14,352 млн тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 7% — до 10,968 млн тонн, импортных — на 5,9%, до 2,822 млн тонн, каботажных — на 4,6%, до 456,14 тыс тонн. Переработка транзитных грузов составила 105,42 тыс тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 27,7% — до 1,818 млн тонн. В частности, переработка растительного масла выросла на 28% — до 1,619 млн тонн, нефтепродуктов — в 2,5 раза, до 169,26 тыс. тонн. Перевалка химических грузов снизилась в 5,1 раза — до 8,33 тыс. тонн. Переработка других наливных грузов сократилась в 2,3 раза — до 20,98 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов снизилась на 10,1% — до 10,755 млн тонн. В частности, переработка хлебных грузов сократилась на 12,7% — до 6,05 млн тонн, в том числе зерна — на 12,6%, до 6,032 млн тонн. Перевалка руды снизилась на 9,2% — до 2,332 млн тонн, химических грузов и минеральных удобрений — на 4,4%, до 16,27 тыс. тонн, строительных грузов — на 21,7%, до 20,96 тыс. тонн. Переработка угля увеличилась в 3,6 раза — до 117,34 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов сократилась на 7,4% — до 2,19 млн тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 5,6% — до 1,779 млн тонн. В частности, переработка черных металлов снизилась на 4,9% — до 1,702 млн тонн, в том числе перевалка металлопроката сократилась на 31,3% — до 1,048 млн тонн, переработка чугуна выросла в 2,6 раза — до 639,13 тыс. тонн, перевалка металлолома снизилась на 27% — до 14,88 тыс. тонн. Перевалка химических грузов и минеральных удобрений сократилась на 17,2% — до 54,65 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов снизилась на 21,1% — до 22,58 тыс. тонн.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.

Николаевский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 14,5% — до 33,432 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 20,9% (в 2018 году — 21,6%, в 2017 году — 17,7%).



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