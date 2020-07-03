Жителей оккупированного Крыма и туристов, которые не являются гостями санатория «Форос», встречают нагайками.

С помощью плетей для лошадей казаки-охранники прогоняют отдыхающих, которые, как они считают, не имеют права находиться на частном пляже, пишет ForPost.

В группе «Подслушано Ялта» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано фото и видео инцидента. Один из казаков в ходе словесной перепалки с туристами демонстративно снял с пояса нагайку, угрожая её применением.

В комментариях люди возмущаются, что так туристов не встречают нигде.

«Надо писать жалобы на этот отель в правительство Крыма. Пусть на штраф какой-нибудь попадут или на проверку республиканскую. За такое нужно наказывать рублём или проблемами с административным органом», — написал пользователь соцсети Виталий.

В пресс-службе Минкурортов оккупированного Крыма изданиюсообщили, что ограничивать доступ людей на территорию пляжа санатория никто не имеет права.

Как рассказал в комментарии ForPost начальник штаба Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска Михаил Крупенко, нагайки в отношении людей применять запрещено.

«То, что они там помахали — такое дело. Я, например, противник нагаек. Вообще, казаков наделяют некими полномочиями по охране общественного порядка, а применить нечего. Законодательство несовершенное и провоцирует казаков. Нагайка является неким психологическим атрибутом, которая в данном случае позволила избежать реальной драки», — сказал Крупенко.

По его словам, ношение нагаек нужно запретить законом, за исключением случаев парадных построений казачьих войск.

«Когда видишь казака с нагайкой на улице, закономерно задать вопрос — а лошадь где?» — отметил начальник штаба.