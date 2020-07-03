В Крыму заявили, что вода в Черном море стала более соленой
|14:00 21.07.2020
|Крим
Недавно в акватории Карадагского природного заповедника был замечен новый для Крыма вид рыб — атлантический землерой.
Об этом ForPost сообщил старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Владимир Мальцев, пишет ForPost.
Как правило, землерои обитают у берегов Болгарии, Румынии, Турции и Кавказа, рассказал учёный. Отличительной особенностью этого вида является также любовь к солёной воде. Поэтому ареалом обитания рыб раньше считалось Средиземное море, которое в два раза солёнее Чёрного.
По словам научного сотрудника, сейчас в нашем регионе учёные фиксируют и другие виды морских обитателей, свойственных только Средиземноморью. Такую странную миграцию Владимир Мальцев связывает с глобальным потеплением и увеличением количества соли в Чёрном море.
«К появлению новых рыб приводит увеличение температуры воды или колебания солёности», — отметил специалист.
Ранее Чёрное море было более пресным, и в этом была его уникальность. В наши дни оно постепенно солонеет. Мальцев пояснил, что большинство морских водоёмов планеты являются частью океана, но есть и исключения. Это водоёмы, имеющие связь с Мировым океаном только через небольшие проливы. По причине значительной обособленности, их солёность отличается от показателей других морей.
«Сейчас же, благодаря антропогенным факторам море становится более солёным — может, где-то на 1 промилле», — уточнил биолог.
Почему так происходит, понятно. Здесь свою руку приложил человек. Пресная вода нужна для сельскохозяйственных и коммунальных нужд. Стоки крымских рек перехватываются, и пресная вода уже в куда меньшем количестве поступает в море.
С точки зрения сохранения экосистем и биоразноообразия засоленность Чёрного моря — скорее негативный фактор, чем позитивный, добавил наш собеседник.
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