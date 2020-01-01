Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
|13:20 21.07.2020
|Вірменія
Постоянные вмешательства Москвы во внутреннюю и внешнюю политику Армении, кажется, добили терпение Еревана.
Парламент Армении на прошлой неделе принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа», фактически запрещающий русскоязычным телеканалам вещать на территории республики. В самом документе указано, что он разработан с целью предотвращения «иностранного влияния» на телезрителей.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на ресурс newssky.
Теперь определенные русскоязычные каналы исчезнут из бесплатной государственной сетки и будут обязаны дублировать свои передачи на армянском языке (или давать субтитры).
Глава армянской Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян заявил, что после принятия закона «зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание».
До сих пор в бесплатную государственную телесеть Армении входили четыре российских телеканала — Первый канал, «Россия», «Культура» и «Мир», по которым Москва и Ереван заключили двустороннее соглашение.
И, похоже, гастролям московских разжигателей по сознанию и информационному пространству армян приходит конец.
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