Постоянные вмешательства Москвы во внутреннюю и внешнюю политику Армении, кажется, добили терпение Еревана.

Парламент Армении на прошлой неделе принял законопроект «Об аудиовизуальных медиа», фактически запрещающий русскоязычным телеканалам вещать на территории республики. В самом документе указано, что он разработан с целью предотвращения «иностранного влияния» на телезрителей.

Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на ресурс newssky.

Теперь определенные русскоязычные каналы исчезнут из бесплатной государственной сетки и будут обязаны дублировать свои передачи на армянском языке (или давать субтитры).

Глава армянской Нацкомиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян заявил, что после принятия закона «зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание».

До сих пор в бесплатную государственную телесеть Армении входили четыре российских телеканала — Первый канал, «Россия», «Культура» и «Мир», по которым Москва и Ереван заключили двустороннее соглашение.

И, похоже, гастролям московских разжигателей по сознанию и информационному пространству армян приходит конец.