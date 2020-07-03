Генштаб ВС РФ проинспектировал ход мероприятий внезапной проверки боевой готовности на Черноморском флоте

13:00 21.07.2020   Крим

Группа контроля под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вице-адмирала Виктора Лиины проинспектировала ход мероприятий внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях Черноморского флота.

На полигоне Опук в районе Феодосии в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, осуществив переброску личного состава и техники на больших десантных кораблях «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», провели бой за высадку десанта на необорудованное побережье, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

На подходе к району высадки корабли совместно с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М авиации Южного военного округа отработали действия по подавлению противодесантной обороны противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб. В поддержку морского десанта с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 на побережье был высажен тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа.

«Двухстороннее учение на межвидовом полигоне Опук с отработкой вопросов противодесантной обороны и ведения морских десантных действий является кульминацией мероприятий проверки боевой готовности соединений Черноморского флота», - отметил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Виктор Лиина.

Основными задачами учения стали организация взаимодействия между пунктами управления штаба бригады, командно-наблюдательными пунктами батальонов и дивизионов в реальном розыгрыше боевых действий, а также отработка взаимодействия штаба руководства с корабельной группировкой.

В акватории Черного моря более 10 самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», в ходе которого отработали поочерёдно заход на боевой курс с условным уничтожением кораблей условного противника. В свою очередь боевые расчёты фрегатов выполнили по «противнику» электронные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК».

Офицеры Генерального штаба отметили слаженность действий воинов-черноморцев, хорошую организацию взаимодействия в вопросах боевого управления в различных условиях, как при размещении сил на кораблях, так и во время отработки тактических эпизодов на местности, пишет пресс-служба МО РФ.

В мероприятиях внезапной проверки задействованы свыше 3000 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники соединений Черноморского флота, в том числе боевые корабли, суда обеспечения и летательные аппараты.



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