Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности, после чего выполнили комплекс боевых мероприятий в назначенных районах.

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии, совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны на территории непризнанной республики, пишет пресс-служба МО РОссии.

В горно-лесистой местности и прибрежной части Черного моря в оперативном порядке были развернуты полевые пункты управления, разведки и огневые позиции для блокирования наступления условного противника.

У побережья Черного моря на полигоне «Нагвалоу» и горном полигоне «Цабал» тактические группы соединения провели двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнив задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.

В ходе выполнения задач, к проверке боевой готовности было привлечено свыше 3 тыс. военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», гаубицы Д-30, САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», минометные установки «Сани», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.

Контроль за проведением учений представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ осуществлялся в режиме реального времени через региональный центр управления ЮВО.

2. В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения.

На огневых позициях расчеты зенитно-ракетных комплексов выполнили засечку, классификацию, сопровождение и уничтожение одиночных и групповых воздушных целей электронными пусками ракет.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе расчеты ЗРК С-300 «Фаворит», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».