Подача води в Крим: Зеленський озвучив свою «лаконічну» позицію

12:00 21.07.2020   Крим

Президент України Володимир Зеленський не підтримує ідею можливого відновлення водопостачання окупованого Криму з материкової частини України.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook, пише ZN,UA.

"Я проти, - так лаконічно президент Зеленський тільки що відповів на моє запитання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав депутат.



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