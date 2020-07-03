Подача води в Крим: Зеленський озвучив свою «лаконічну» позицію
|12:00 21.07.2020
|Крим
Президент України Володимир Зеленський не підтримує ідею можливого відновлення водопостачання окупованого Криму з материкової частини України.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook, пише ZN,UA.
"Я проти, - так лаконічно президент Зеленський тільки що відповів на моє запитання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав депутат.
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