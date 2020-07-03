Президент України Володимир Зеленський не підтримує ідею можливого відновлення водопостачання окупованого Криму з материкової частини України.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook, пише ZN,UA.

"Я проти, - так лаконічно президент Зеленський тільки що відповів на моє запитання про його ставлення до відновлення водопостачання в окупований Крим", - написав депутат.