Прокуратура АРК спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» за ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності незаконного збройного формування).

Про це повідомили в прокуратурі АРК, пише Центр журналістських розслідувань.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на території населеного пункту Гончарне, м. Севастополь. При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їх транспортних засобів, а також приймали участь у затриманні українських громадян на території півострова.

На даний час, підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцезнаходження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним», – повідомили в прокуратурі АРК.

12 травня 2020 року слідчі главку Нацполіції в АРК і Севастополі спільно з прокуратурою автономії повідомили про підозру «бійцям» незаконного збройного формування «Рубеж», яке входило до так званої «Самооборони Севастополя», Руслану Тараненку та Олександру Уласєвичу, які у березні 2014 року під час окупації Криму Росією брали активну участь у блокуванні і захоплені штабу ВМС України в Севастополі.