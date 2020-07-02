Президент Турции озвучил условие долгосрочного мира на Кипре
|11:30 21.07.2020
|Туреччина
Условием для долгосрочного и справедливого урегулирования на Кипре является признание за турецкой общиной статуса равноправной стороны на острове.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к туркам-киприотам по случаю 46-й годовщины Операции по поддержанию мира на Кипре, пишет Анадолу.
Глава государства подчеркнул, Турция и сегодня, как 46 лет назад выступает гарантом мира и стабильности на острове.
«Греческая община Кипра должна незамедлительно признать политическое равноправие турецкой общины острова, в том числе права турок-киприотов на природные ресурсы Кипра», - сказал Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) всегда выступила за мир на острове, демонстрируя открытую волю к урегулированию противоречий. «Однако наше желание к диалогу вовсе не означает готовность к уступкам в ущерб интересам турок-киприотов. Турция и далее будет прилагать усилия для защиты прав турецкой общины. С благодарностью и уважением чту память павших в борьбы за освобождение», - сказал турецкий лидер.
Эрдоган поздравил турок-киприотов с Днем мира и независимости ТРСК – 20 июля, пожелав им дальнейшего благополучия.
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