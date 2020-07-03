Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках участия в двустороннем ротном тактическом учении по плану внезапной проверки боевой готовности выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов.

На прибрежном полигоне Нагвалоу экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись в указанный район, развернули пункт управления и системы инженерного, технического и тылового обеспечения, пишет пресс-служба Минобороні РФ.

В ходе основного этапа учения танкисты совместно с разведчиками отработали задачи рейдовых отрядов в тылу условного противника и в качестве обходящих отрядов для нанесения фланговых ударов.

По замыслу учения две ротные тактические группы действуют друг против друга. Используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач.

2. В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА).

На побережье Черного моря, на полигоне «Гудаута» военнослужащие отработали навыки слаженности действий и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха». С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели «дроны» из рабочего состояния.

Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ.

В контрольном занятии в рамках внезапной проверки боеготовности приняли участие около 300 военных специалистов ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники.