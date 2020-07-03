ЮВО: Российские мотострелки "уничтожали" противника в горах Южной Осетии

11:00 21.07.2020   Південна Осетія

Подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили условного противника в горах Южной Осетии. 

Двустороннее тактическое учение прошло на полигоне Дзарцеми в рамках внезапной проверки, пишет пресс-служба МО России.

Личный состав соединения выполнил боевые стрельбы штатным снарядом из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из автоматов и пулеметов.

Представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ были оценены знания и навыки военнослужащих военной базы в ведении боевых действий в горно-лесистой местности, организации и поддержании взаимодействия, управлении огнем штатных и приданных подразделений, вождении и ведении огня из вооружения боевых машин, выполнении индивидуальных и групповых нормативов.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

2. На полигоне «Дзарцеми» с подразделениями связи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках внезапной проверки боевой готовности начались тактико-специальные учения по организации связи в ходе проведения двусторонних ротных тактических учений в условиях высокогорья с использованием ретрансляторов.

Ранее личный состав военной базы ЮВО в Южной Осетии был поднят  по сигналу «тревога» и совершил марш в район выполнения учебно-боевых задач.

На горном полигоне связисты выполнили нормативы по инженерному оборудованию района обороны и маскировке подвижного пункта управления. Для увеличения дальности связи между командными пунктами общевойсковых подразделений и пунктом управления соединения военные связисты запустили ретрансляторы с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Также военнослужащие проложили кабельные линии, организовали каналы связи и обеспечили устойчивое управление в открытых и закрытых режимах работы между подразделениями военной базы.

 



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