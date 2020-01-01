Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією

10:45 21.07.2020   Азербайджан

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Вірменією, що розпочалась 12 липня, до збройних сил Азербайджанської Республіки записалися майже 38 тисяч добровольців.

Як пише Інформаційний спротив, про це повідомили у азербайджанській Державній службі з питань мобілізації та призову на військову службу, інформує ресурс Ukrainian Military Pages.

Повідомляється, що в Азербайджані майже 38 тисяч громадян виявили бажання добровільно служити в армії.

Добровольці звернулися до апарату Держслужби з питань мобілізації в електронному порядку, а також до місцевих управлінь, відділів та підрозділів та були зареєстровані за відповідною формою.

Нагадаємо, що 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямі державного кордону із залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку Міністерство оборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.

На третій день сутичок, 14 липня, прес-служби оборонних відомств обох країн повідомили про загибель семи азербайджанських військових, включно з генералом, і чотирьох вірменських військовослужбовців.

У середу, 15 липня, стало відомо про нібито стабілізацію ситуації, але Вірменія звинувачує Азербайджан у неодноразовому порушенні режиму припинення вогню на кордоні.

Нагадаємо, Туреччина заявила, що готова підтримати Азербайджан у війні проти Вірменії.



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