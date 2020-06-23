ТБКМ "Дозор-Б", розробки ХКБМ (входить до складу ДК "Укроборонпром") було прийнято на озброєння за результатами державних випробувань і підконтрольної експлуатації.

Як повідомили в інформаційному агентстві Міноборони АрміяInform, відповідний Наказ Міноборони № 245 був виданий 3 липня 2020 року, пише defence-ua.

"Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" розроблена з нуля фахівцями "Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова". Над її створенням працював Схід і Захід разом – конструювали у Харкові, виготовляли у Львові", – відзначив директор ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Яків Мормило.

Нагадаємо, перша серійна партія з 10 одиниць вітчизняних бронемашин була виготовлена на потужностях ДП "Львівський бронетанковий завод" у червні 2016 року. Зібрані, на основі конструкторської документації ХКБМ, на ЛКМЗ бойові машини були передані 95-й ОДШБр ЗСУ для підконтрольної експлуатації.

Як повідомив директор ХКБМ, в процесі перевірок військових модель декілька років доопрацювалась та покращувалась харківськими фахівцями.

"Фахівці ХКБМ постійно поліпшували характеристики цієї машини, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені під час проведення державних випробувань і підконтрольної експлуатації. Все це робили коштом підприємства. Ми виготовили нові вузли для "Дозору", які з позитивними результатами пройшли всі стендові та ходові випробування", - наголосив Яків Мормило.

"Останні зміни до робочої конструкторської документації ми внесли у 2020 році. Тобто "Дозор-Б" – це дуже сучасний зразок бойової машини", – зазначив директор ХКБМ.

Повідомляється, що зараз, на харківському держпідприємстві приступили до підготовки виробництва першого зразка фінальної версії вітчизняної бронемашини. Після проведення її кваліфікаційних випробувань серійну версію ТБКМ зможуть виготовляти у Харкові та у Львові.

Фото: ТБКМ "Дозор-Б" на навчаннях 95-й ОДШБр у липні 2019 року

Фото з сайту defence-ua