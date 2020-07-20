За кордоном близько 7 тисяч українців відбувають покарання у місцях позбавлення волі, серед них 2 тисячі – у Росії.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, пише Українська правда.

Пряма мова Денісової: "Близько 7000 громадян України відбувають покарання за кордоном, в тому числі 2000 – в РФ. Серед них є громадяни – жертви торгівлі людьми – які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав".

Денисова зазначила, що за вказаними фактами за останні чотири роки органами Нацполіції розслідувалося 222 кримінальні справи.

Раніше Денісова розповідала, що українців, яких незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, змушували голосувати за поправки до конституції країни-окупанта.