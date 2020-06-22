Мілітарізація Криму загрожує країнам Чорноморського регіону – Коріневич

10:00 21.07.2020   Крим

Відвідини окупованої Автономної Республіки Крим топ-політиками Російської Федерації з продовженням політики мілітаризації, що пов'язана із будівництвом на тимчасово окупованій території України нових суден для цілей держави-окупанта, є загрозою безпеці країн Чорноморського регіону. 

Відповідну заяву зробив постійний Представник Президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич, передає УНН з посиланням на сторінку в Facebook Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

"Такі візити є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Всі візити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повинні відбуватися відповідно до положень законодавства України та виключно за погодженням з Україною. Російська Федерація не має суверенних прав щодо території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і такі візити є грубими порушеннями не тільки національного, але й міжнародного права", - написав Антон Коріневич.

Він зазначив, що вони постійно нагадують, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невід‘ємними частинами території України.

"Але проблема не тільки у самому факті візиту. Відвідини Криму російськими топ-політиками із заявленою метою є продовженням політики мілітаризації державою-окупантом Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, адже пов‘язані із будівництвом на тимчасово окупованій території України нових суден для цілей держави-окупанта. А це вже є загрозою безпеці у Чорному і Азовському морях, і така загроза стосується не тільки України, а й країн Чорноморського регіону" - додав Антон Коріневич.



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