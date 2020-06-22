Меджліс кримськотатарського народу зробив заяву у зв’язку з незаконною поїздкою президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Меджліс назвав її цинічним нехтуванням нормами міжнародного права та закликав посилити санкції проти Росії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

“Президент Російської Федерації В. Путін скоїв 20 липня 2020 року неузгоджену з Україною поїздку на територію тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, чим вчинив злочин, передбачений чинним законодавством України. Президент РФ В. Путін, як і інші посадові особи Росії, яка окупувала Крим, подібними незаконними діями, відкрито демонструє міжнародній спільноті цинічне нехтування нормами міжнародного права і рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи і Парламентської Асамблеї ОБСЄ”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що поблажливість до злочинних дій президента РФ Володимира Путіна та інших російських посадових осіб, спрямованих проти територіальної цілісності і суверенітету інших держав, є практично заохоченням російської агресії проти своїх сусідів.

“Меджліс кримськотатарського народу звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав із закликом прийняти додаткові і жорсткі економічні, політичні та дипломатичні заходи, спрямовані на примус Російської Федерації до звільнення окупованих нею територій Україна, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь”, - вказано у заяві.